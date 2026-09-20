Reportan 18 muertos y 282 detenidos en balance por Fiestas Patrias en Chile

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No obstante, en la mañana del domingo fallecieron otras dos personas que ingresarán en el próximo balance. Se trata de siete decesos más que el año pasado.

“Tenemos que lamentar 18 personas fallecidas en lo que va de estas fiestas en diferentes siniestros viales a lo largo del país y que es lo contrario a las celebraciones que teníamos preparadas para esta fecha”, confirmó el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito.

Cortés destacó que Chile ya superó el millar de muertes por incidentes viales en lo que va de 2026.

“Hacemos el llamado a dejar de consumir alcohol y también drogas, un tema que ha estado lamentablemente muy normalizado”, instó el funcionario.

Entre los detenidos, 144 fueron por conducir en estado de ebriedad y 85 bajo los efectos del alcohol. Además, fueron arrestadas 37 personas por consumo de droga y 16 por conducción temeraria.

La fuerza se prepara para el operativo de retorno a casa que prevé congestión de tránsito en el horario punta, de 14.00 a 17.00 horas locales.

FUENTE: AP

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