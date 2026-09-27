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Renuncia vicepresidenta de partido gobernante de Turquía tras acusaciones

ESTAMBUL (AP) — La vicepresidenta del partido gobernante de Turquía renunció tras ser acusada de vender acciones valoradas en decenas de millones de dólares poco antes de una crisis bursátil.

Fatma Betul Sayan Kaya, entonces ministra de asuntos familiares de Turquía, en el Aeropuerto Ataturk en Estambul, el 12 de marzo del 2017. (AP foto)
Fatma Betul Sayan Kaya, entonces ministra de asuntos familiares de Turquía, en el Aeropuerto Ataturk en Estambul, el 12 de marzo del 2017. (AP foto) AP

Fatma Betul Sayan Kaya, vicepresidenta del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdogan, solicitó el sábado ser relevada de sus funciones.

Las acciones turcas se desplomaron el 16 de septiembre en medio de sospechas de manipulación del precio de las acciones que involucraba a varios fondos de inversión.

El portavoz del AKP, Omer Celik, manifestó que Erdogan había aceptado la renuncia de Kaya.

“Declaramos que todos aquellos que estén involucrados en irregularidades, corrupción, abuso o cualquier cosa acto perjudicial tendrán que responder”, añadió Celik.

Zeynel Emre, portavoz del principal partido de oposición, el Nuevo Partido, afirmó que Kaya, quien se desempeñó como ministra de Familia y Asuntos Sociales de Turquía de 2016 a 2018, recibió unos 1.300 millones de liras turcas (27,5 millones de dólares) cuando vendió acciones poco antes de que la bolsa se desplomara.

Emre indicó que Kaya había comprado las acciones —la mayoría en la empresa de construcción naval Ozata Denizcilik— por 63,4 millones de liras (1,3 millones de dólares) en abril.

Kaya no ha respondido directamente a las acusaciones. Señaló que renunciaba para que las denuncias puedan “aclararse” y pidió perdón a Erdogan, quien también preside el AKP.

La Fiscalía General de Estambul ha iniciado acciones legales contra 76 personas como parte de una investigación centrada en siete fondos de inversión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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