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Renuncia la primera ministra de Perú a menos de un mes de iniciada su gestión

LIMA (AP) — La primera ministra de Perú Denisse Miralles renunció el martes a menos de un mes de asumir el cargo y un día antes de su presentación obligatoria ante el Parlamento donde buscaba obtener el respaldo de al menos 65 de los 130 legisladores del congreso unicameral para poder continuar dirigiendo el gabinete ministerial.

La oficina presidencial de Balcázar agradeció en sus redes sociales a Miralles, una economista de 49 años, “por los servicios prestados... en un contexto importante para el país”.

No se indicaron los motivos de su renuncia.

Poco antes, Balcázar dijo brevemente a la prensa local que, en un contexto previo a las próximas elecciones presidenciales, en el Parlamento hay “muchas bancadas” con diversos intereses, “por lo que no podemos asegurar ni afirmar que (el miércoles) nos puedan dar el voto de confianza”.

Miralles se convirtió en jefa de gabinete el 24 de febrero tras ejercer el cargo de ministra de Economía desde octubre durante el breve periodo de gobierno de Jerí.

El Consejo Fiscal —una comisión autónoma que vigila las finanzas públicas— alertó que el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Miralles, no frenó 26 leyes impulsadas por el Parlamento que provocan mayor gasto al tesoro. Sólo diez de estas leyes costarán anualmente 401 millones de dólares más, según el Consejo.

Luego de juramentar al gabinete de Miralles, el gobierno de Balcázar indicó en un comunicado que el país requiere “firmeza en la conducción económica, una lucha frontal contra el crimen organizado y la preservación de la estabilidad”.

Balcázar, de 83 años, gobernará hasta el 28 de julio cuando entregará el poder a quien gane las elecciones presidenciales que se realizarán el 12 de abril.

FUENTE: AP

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