Renuncia a gabinete aliado de Milei tras una investigación que golpeó su discurso anticorrupción

El presidente argentino Javier Milei llega a la catedral para asistir a un Te Deum con motivo del aniversario de la Revolución de Mayo mientras detrás a la izquierda sobresale la figura de su jefe de Ganinete, Manuel Adorni, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 25 de mayo de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko) AP

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció su renuncia el sábado a través de una carta dirigida a Milei publicada en sus redes sociales, en la que admitió haber sufrido durante los últimos meses por los “interminables ataques mediáticos” en su contra.

“Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas”, escribió Adorni a Milei, quien durante meses defendió al funcionario a pesar de las acusaciones. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”.

La justicia federal investigó a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La causa examinó viajes al exterior, adquisiciones inmobiliarias y costosas reformas en propiedades a su nombre. Los investigadores buscaban determinar si existía correlación entre esos gastos y los ingresos declarados.

Adorni quedó aún más expuesto cuando reconoció que había omitido declarar alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas. Explicó que él y su esposa invirtieron 200.000 dólares y obtuvieron otros 300.000 dólares en ganancias con Bitcoin entre 2014 y 2018, una inversión que años después criticó públicamente.

La investigación puso en aprietos a Milei, quien llegó al poder a fines de 2023 con la promesa de erradicar la corrupción y otros vicios de la denominada “casta” política. Pese a las denuncias, el presidente respaldó públicamente a Adorni y durante meses se negó a soltarle la mano.

“Manuel es inocente. Con lo cual yo soy superoptimista de que no va a tener ningún tipo de problema”, dijo Milei esta semana en una entrevista con El Observador España durante la ultima visita a ese país. “A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.

Adorni primero se desempeñó como vocero presidencial y luego asumió como jefe de Gabinete.

“Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo contra sus deseos”, le escribió Adorni a Milei en la carta. “Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia”.

Antes de incorporarse al gobierno, Adorni se desempeñó como analista económico en medios de comunicación y era considerado una de las figuras más cercanas tanto al presidente como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ambos defendieron públicamente a Adorni durante el avance de la investigación y cuestionaron las acusaciones impulsadas por la oposición, que promovía un pedido de interpelación del jefe de Gabinete en el Congreso.

En un gesto sin precedentes en la política argentina, Milei y Karina Milei acompañaron a Adorni cuando presentó un informe de gestión ante el Congreso en medio del escándalo. El presidente lo aplaudió de pie desde uno de los palcos del recinto, desde donde además intercambió insultos con legisladores de izquierda que exhibían carteles con la leyenda “Fuera los corruptos”. Karina Milei salió en respaldo de Adorni tras la presentación de su renuncia. Le agradeció por su “incansable trabajo” y lo definió como una persona ”íntegra, valiosa y muy querida” por el partido.

“Sabemos del difícil —e inmerecido— momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto”, escribió Karina Milei en X.

“El gobierno de Milei quedó muy impregnado de sospechas y dudas”, dijo a The Associated Press el analista político Sergio Berensztein, de la consultora Berensztein.

Según Berensztein, el escándalo privó al gobierno de una de sus principales fortalezas políticas: diferenciarse del kirchnerismo con un discurso anticorrupción, en contraste con los supuestos casos de corrupción que involucraron a ese movimiento político en los últimos años.

“Milei es un presidente que en principio parecía intolerante y riguroso frente a cualquier cuestión que implicara una sospecha de corrupción. En el caso de Adorni, dijo que, hasta que la justicia dijera lo contrario, lo iba a sostener”, afirmó el analista.

El gobierno no anunció por el momento quién reemplazará a Adorni en el cargo. Una de las alternativas que circulan en medios nacionales es que Diego Santilli, ministro del Interior, podría asumir la jefatura de Gabinete.

FUENTE: AP