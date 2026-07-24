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Rengifo conecta un jonrón de 2 carreras en la octava y los Padres vencen 4-2 a Marlins

MIAMI (AP) — El bateador emergente venezolano Luis Rengifo conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la octava entrada y los Padres de San Diego vencieron 4-2 a Miami el viernes por la noche, alargando a 10 la racha de derrotas de los Marlins.

Luis Rengifo, de los Padres de San Diego, celebrate so jonrón de dos carreras con Jase Bowen (4) durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de miami, el viernes 24 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)
Luis Rengifo, de los Padres de San Diego, celebrate so jonrón de dos carreras con Jase Bowen (4) durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marlins de miami, el viernes 24 de julio de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Ty France y el dominicano Manny Machado aportaron dos imparables cada uno para los Padres, que tienen marca de 3-5 en su gira de 10 juegos tras la pausa del Juego de Estrellas. San Diego terminó con cinco hits, pero recibió siete bases por bolas.

Los Marlins, que estaban 10 juegos por encima de .500 —su mejor registro de la temporada— tras su victoria sobre Seattle el 9 de julio, han caído a 52-52. Es la peor racha de Miami desde que perdió 10 en fila en junio de 2011.

France conectó un doble ante Tyler Zuber (0-1) para abrir la octava. Zuber ponchó a Jackson Merrill antes de que Rengifo enviara un sweeper del relevista de Miami por encima de la barda del jardín derecho para romper el empate 2-2.

El cubano Adrián Morejón (8-2) consiguió el último out en la séptima y luego lanzó una octava en blanco, antes de que Mason Miller cerrara para su 26to salvamento.

Joe Mack y el dominicano Heriberto Hernández conectaron jonrones por las carreras de Miami.

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