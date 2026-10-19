Remontadas, problemas en Los Ángeles y un frenético Este de la NFC destacan en la Semana 6

El quarterback Aaron Rodgers (8) de los Steelers de Pittsburgh lanza un pasa ante los Buccaneers de Tampa Bay, el domingo 18 de octubre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Tras ser descartado después de cuatro temporadas desastrosas en Cleveland, Watson SE ganó el puesto de titular en el campamento de entrenamiento y ha aprovechado al máximo lo que probablemente iba a ser su última oportunidad.

Watson superó tres cuartos complicados para liderar el domingo su cuarta serie ganadora en el último cuarto , ayudando a los Browns a vencer a 13-10 a los Ravens de Baltimore y mejorar a 4-2.

“Deshaun sabe que puede jugar mejor. Nosotros podemos jugar mejor a su alrededor, pero él tiene algo dentro, la capacidad de hacer una jugada cuando se necesita”, comentó Todd Monken, el entrenador en jefe de Cleveland.

Watson lanzó un pase de 33 yardas a Jerry Jeudy en el último minuto para preparar el gol de campo de 37 yardas de Andre Szmyt cuando el tiempo expiraba.

“He querido ser esa persona desde la escuela secundaria, la universidad, remontándome a mi última serie de mi campeonato nacional, incluso a mis días en Houston, y ahora", dijo Watson, quien regresó después de romperse dos veces el tendón de Aquiles derecho en octubre de 2024. "Siempre he sido de los que piensan: si me das una oportunidad y una serie de dos minutos, quiero ser ese tipo que va a hacer que algo pase y cerrar el partido, y darle tanta alegría a los aficionados”.

Esos son los mismos aficionados a los que Watson reprendió en el verano por celebrar cuando se lesionó hace dos años.

Los Browns ya están a una victoria de igualar el total de triunfos de la temporada pasada, y Watson los tiene compitiendo en el reñido Norte de la AFC.

En Atlanta, los Bears recuperaron a Williams después de que se perdió tres partidos por una lesión del isquiotibial. No mostró señales de óxido.

Williams completó sus primeros 12 pases y terminó 30 de 36 para 305 yardas con un touchdown en la victoria de Chicago 31-23 sobre los Falcons. Su 83% de pases completos fue el más alto en la historia de la franquicia con un mínimo de 30 intentos.

“Súper emocionado de estar de vuelta aquí y creo que es simplemente completar, completar, completar. Ese es el enfoque. Esa es la mentalidad”, indicó Williams.

Los Bears están 4-2 después de recuperarse de una derrota abultada ante Green Bay y enfrentarán a los Patriots y a los Seahawks en sus próximos dos partidos. Un Williams sano les da una mejor oportunidad de repetir en el Norte de la NFC.

Los Steelers perdían 16-3 ante los Buccaneers al entrar al cuarto cuarto y terminaron ganando 26-19 en tiempo extra.

Rodgers, de 42 años, terminó 33 de 49 para 253 yardas con dos pases de touchdown, incluido un envío de 6 yardas a Germie Bernard en el tiempo extra.

“Nos trabamos un poco durante un rato y luego, más o menos, abrimos las cosas con algunas jugadas más rápidas, de soltar el balón. Sentí que ahí agarramos ritmo”, dijo Rodgers.

Tristeza en LA

Los Ángeles está muy mal. Los Rams tienen marca de 2-4 y no están jugando ni cerca de las expectativas después de iniciar la temporada como claros favoritos para ganar el Super Bowl. Los Chargers tenían la quinta mejor cuota para ganarlo, pero han arrancado 0-6 por primera vez desde 2000, cuando el entrenador Jim Harbaugh era el quarterback del equipo.

Los Rams perdieron 18-16 en casa ante los Cardinals, que eran desfavorecidos por 12 1/2 puntos. Una ofensiva prolífica fue limitada a 286 yardas. Una defensa endeble y unos equipos especiales deficientes volvieron a influir en la derrota. La incorporación de Myles Garrett y Aaron Donald encabezó una espectacular temporada baja para los Rams. Pero Garrett se ha perdido cinco partidos y Donald lleva dos fuera.

Los Chargers tienen problemas más grandes. Nunca tuvieron oportunidad en la derrota 22-6 en Kansas City. Justin Herbert ha retrocedido de forma drástica en su primera temporada con el coordinador ofensivo Mike McDaniel. Tiene cinco pases de touchdown, ocho intercepciones y un rating de pasador de 68,8. Una línea ofensiva diezmada ha contribuido a los problemas de Herbert.

Los Rams y Chargers se medirán en la Semana 8. Como van las cosas, un empate sería apropiado.

Mala conducta

El safety de los Bills C.J. Gardner-Johnson fue expulsado de la victoria 33-30 de Buffalo sobre los Raiders porque escupió a un rival. Gardner-Johnson se disculpó con sus compañeros por sus acciones.

El defensive back de los Chiefs Christian Roland-Wallace fue expulsado por lanzar un puñetazo al liniero ofensivo de los Chargers Alex Harkey.

Ambos jugadores deberían esperar multas esta semana por parte de la NFL. Gardner-Johnson se enfrenta a una suspensión. Ja’Marr Chase, de Cincinnati, y Jalen Carter, de Filadelfia, fueron suspendidos un partido cada uno por escupir la temporada pasada. Ese es el estándar base para incidentes de escupitajos.

El mediocre Este de la NFC

La división terminó 0-3, ya que Cowboys, Giants y Eagles perdieron.

Con Jalen Hurts fuera, Filadelfia perdió 25-14 ante Carolina. Tienen marca de 2-4. Dallas también está 2-4 tras una derrota 23-13 en Green Bay. Los Eagles reciben a los Cowboys la próxima semana. Los Giants perdieron en casa 34-27 ante los Saints. Y esa ni siquiera fue la historia más grande en Nueva York. Jameis Winston fue enviado a la banca por J.J. McCarthy, quien casi lidera una remontada para ganar. Cam Skattebo no tuvo acarreos y el entrenador John Harbaugh se negó a llamarlo un castigo.

Los Giants están 3-2-1, pero enfrentan a Houston como visitantes el próximo domingo.

Los Commanders (1-3-1) tienen la oportunidad de recortar terreno si pueden vencer al invicto San Francisco (5-0) el lunes por la noche.

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FUENTE: AP