Reino Unido y Francia acuerdan frenar cruces de migrantes en botes pequeños por canal de la Mancha

La ministra del Interior británica Shabana Mahmood, derecha, se reúne con agentes de la policía francesa junto su homólogo francés Laurent Núñez, en el lugar donde se está construyendo un nuevo centro de detención en Dunkerque, Francia, el jueves 23 de abril de 2026. (Stefan Rousseau/Pool Photo vía AP) AP

La ministra del Interior británica Shabana Mahmood y su homólogo francés Laurent Nunez refrendaron formalmente el acuerdo de tres años durante una visita conjunta a la región.

“Este nuevo acuerdo proporciona a nuestras fuerzas de seguridad los medios para continuar sus esfuerzos decisivos para combatir los peligrosos cruces del canal”, afirmó Nunez.

En virtud del acuerdo, el Reino Unido aportará 500 millones de libras (675 millones de dólares) para reforzar las medidas en el norte de Francia, con 160 millones de libras adicionales (216 millones de dólares) en función del éxito de nuevas tácticas para frenar los cruces del canal. Si esos esfuerzos fracasan, la financiación adicional se detendrá al cabo de un año, informó el Ministerio del Interior británico.

El acuerdo prevé aumentar el número de agentes desplegados sobre el terreno de 907 actualmente a 1.392 para el periodo 2026—2029, junto con la creación de una unidad policial adicional dedicada a combatir la migración irregular, financiada por Francia, indicó el Ministerio del Interior francés.

También incluirá el despliegue de nuevas tecnologías destinadas a reducir las salidas de las llamadas “embarcaciones taxi”, el término que usan las autoridades para referirse a pequeños botes motorizados, por lo general inflables, que los traficantes utilizan para recoger migrantes a lo largo de extensos tramos de la costa del norte de Francia.

A diferencia de las embarcaciones que los migrantes llevan al agua por sí mismos, las “embarcaciones taxi” suelen zarpar casi vacías desde zonas costeras apartadas y recogen a los migrantes en puntos de encuentro previamente acordados en las playas.

El acuerdo también amplía las capacidades de vigilancia mediante drones, helicópteros y monitoreo electrónico, para prevenir mejor los intentos de cruce.

Gobierno británico impulsa ofensiva migratoria más dura

“Nuestro trabajo con los franceses ya ha detenido decenas de miles de cruces y este gobierno ha deportado o devuelto a casi 60.000 personas sin derecho a estar aquí", resaltó el primer ministro británico Keir Starmer. "Este acuerdo histórico significa que podemos ir más lejos: reforzar la inteligencia, la vigilancia y la presencia sobre el terreno para proteger las fronteras del Reino Unido”.

Desde que asumió el cargo hace casi dos años, el gobierno laborista de centroizquierda de Starmer ha impulsado una serie de políticas con las que espera reducir drásticamente la inmigración, tanto legal como ilegal.

Los cruces en pequeñas embarcaciones se han convertido en un tema político de gran peso en el Reino Unido en los últimos años. La indignación por la aparente incapacidad de gobiernos sucesivos para controlar el problema ha estado detrás de una serie de protestas y disturbios en los últimos años y ha avivado el ascenso del partido de ultraderecha Reform U.K., que encabeza las encuestas desde hace más de un año y se prevé que logre avances contundentes en una serie de elecciones el 7 de mayo.

Con las medidas adoptadas, el gobierno ahora tiene facultades para incautar los bienes de los traficantes de personas, reforzó la vigilancia fronteriza del Reino Unido y aumentó la cooperación policial con Francia y otros países para interrumpir el trayecto.

No está claro si las políticas están funcionando.

En lo que va de año, más de 6.000 migrantes han llegado al Reino Unido tras cruzar el canal, un 36% menos que en el mismo periodo del año pasado, una caída que quizá refleje en parte un clima más inestable.

La evidencia real surgirá en los próximos meses, a medida que el tiempo se vuelva más cálido y el canal esté menos agitado. En 2025, un total de 41.472 personas realizó el cruce de esa manera —la segunda cifra anual más alta desde que comenzaron los registros en 2018, después de un máximo de 45.755 en 2022.

Las operaciones policiales llevaron al arresto de 480 traficantes el año pasado, señaló el ministro del Interior francés.

Una gran parte de los recursos previstos en el nuevo acuerdo se desplegará desde comienzos del verano, tradicionalmente el periodo de mayor actividad en los intentos de cruce a medida que mejoran las condiciones meteorológicas.

Advierten que la política no aborda las causas de fondo

A comienzos de este mes, dos hombres y dos mujeres murieron cuando intentaban abordar un bote inflable frente a la costa del norte de Francia. Las autoridades británicas detuvieron el viernes a un hombre de Sudán, sospechoso de poner vidas en peligro en ese caso.

La semana anterior, otras dos personas murieron en circunstancias similares frente a la costa al norte de Calais.

Los detractores sostienen que el nuevo acuerdo, que se basa en el Tratado de Sandhurst, firmado por primera vez en 2018 y renovado en 2023, no está abordando el problema de fondo.

“La labor policial por sí sola no impedirá que personas desesperadas recurran en primer lugar a peligrosas embarcaciones pequeñas”, expresó Imran Hussain, del Refugee Council, una organización benéfica del Reino Unido que busca promover los derechos de los refugiados.

Durante mucho tiempo, grupos de campaña por los derechos de los migrantes han advertido que los esfuerzos cada vez más enérgicos de la policía francesa para impedir la salida de embarcaciones desde las playas —incluido el uso de cuchillos para cortar y perforar botes inflables y dejarlos inutilizables— están fomentando el uso de “embarcaciones taxi”, lo que incrementa los riesgos de ahogamientos, lesiones y la necesidad de rescates.

Antes de los incidentes mortales de este mes, el grupo de ayuda a migrantes Utopia 56 indicó que al menos 162 personas han perdido la vida en la frontera franco-británica durante los últimos tres años.

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El periodista de The Associated Press Pan Pylas contribuyó a este despacho desde Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP