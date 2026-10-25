Reino Unido sufre su segunda gran tormenta del fin de semana

Compartir en:









Una carretera se ve cerrada por la policía en la ruta A78 cerca de Skelmorlie, Escocia, el domingo 25 de octubre de 2026, tras el paso de la tormenta Boelo por la zona. (Jane Barlow/PA via AP) AP

La Met Office, el servicio meteorológico británico, advirtió que la tormenta Boelo crearía condiciones peligrosas para la vida debido a escombros arrastrados por el viento y fuerte oleaje, y señaló que la gente debería permanecer en interiores tanto como sea posible.

Ya se habían registrado ráfagas superiores a 128 kilómetros por hora (80 millas por hora) en Escocia, también en la isla de Tiree, en las Hébridas Interiores. La empresa energética SSEN informó que, hasta las 10 de la mañana, se habían reportado en Escocia un total de 93 cortes de electricidad no planificados.

Había una alerta ámbar por viento, la segunda más severa de la Met Office, vigente en toda Escocia y el norte de Inglaterra hasta la noche del domingo. También se emitieron alertas por inundaciones, y se reportaron interrupciones en aeropuertos, ferris, ferrocarriles y carreteras.

Boelo llegó poco después de la tormenta Austen, que azotó el sur de Inglaterra el viernes. National Grid, que distribuye electricidad en todo el Reino Unido, indicó que para las 7 de la tarde del sábado se había restablecido el suministro a más de 130.000 propiedades afectadas por Austen.

La Met Office comenzó a asignar nombres a las grandes tormentas en 2015 como una forma de mantener al público informado sobre el mal tiempo. Las tormentas se nombran en orden alfabético a lo largo de la temporada, de septiembre a agosto.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP