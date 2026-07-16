Reino Unido nacionaliza British Steel, de propiedad china, para proteger su capacidad siderúrgica

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El secretario británico de Negocios y Comercio, Peter Kyle, a la izquierda, y el presidente federal suizo, Guy Parmelin, hablan antes de una conferencia de prensa celebrada como parte de una reunión bilateral en el Hotel Bellevue Palace en Berna, suiza, el lunes 13 de julio de 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP) AP

El Departamento de Negocios y Comercio anunció la medida el jueves y afirmó que salvaría miles de empleos y protegería el interés nacional de Reino Unido al garantizar un suministro de acero producido en el país para grandes proyectos de construcción y la industria de defensa.

“British Steel ahora pertenece al pueblo británico, y nuestro enfoque está en el futuro: estabilizar el negocio, respaldar a las comunidades que dependen de él y construir un sector siderúrgico sostenible, competitivo y descarbonizado para los próximos años”, indicó en un comunicado el secretario de Negocios, Peter Kyle.

Se llevará a cabo una evaluación independiente para determinar si se pagará alguna compensación al anterior propietario de la empresa, el Grupo Jingye de China.

El gobierno británico tomó el control operativo de British Steel el año pasado después de que Jingye dijera que estaba considerando cerrar los altos hornos de su planta de Scunthorpe, en el norte de Inglaterra. Esos altos hornos son los últimos en el Reino Unido que producen “acero virgen” a partir de materias primas.

British Steel y sus predecesoras han fabricado acero en Scunthorpe durante más de 130 años, apoyándose en el desarrollo del Reino Unido de una tecnología siderúrgica mejorada durante la Revolución Industrial. La planta emplea actualmente a unas 2.700 personas.

Jingye compró British Steel en 2020 y afirma que ha invertido más de 1.200 millones de libras (1.600 millones de dólares) para mantener la planta en funcionamiento frente a una “inestabilidad continua de la producción”.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP