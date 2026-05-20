Reino Unido, aliado de Kiev, alivia sanciones al petróleo ruso ante alza de combustible por Irán

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ARCHIVO - Un presunto petrolero ruso incautado por la Marina de Francia, fotografiado en el mar Mediterráneo, en Fos-sur-Mer, en el sur de Francia, el 26 de enero de 2026. (AP Foto/Philippe Magoni, archivo) AP

Una licencia comercial que entró en vigor el miércoles permite la importación de petróleo ruso que haya sido refinado en combustible para aviones y diésel en terceros países, como India y Turquía.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán y el cierre del estrecho por parte de Teherán —por donde suele pasar cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo— han disparado los precios del combustible y han generado preocupación por una posible escasez de combustible para aviones.

El ministro británico del Tesoro, Dan Tomlinson, afirmó que los cambios son “por un período de tiempo limitado y sobre una cuestión muy específica”.

Reino Unido ha sido uno de los aliados más firmes de Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, y el gobierno insiste en que sus sanciones contra el Kremlin siguen siendo de las más duras del mundo.

Pero la legisladora Emily Thornberry, que preside el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, señaló que los ucranianos “se sentirían muy decepcionados” con la medida. Apuntó que los aliados de Ucrania deberían seguir presionando a la industria petrolera rusa, porque “está paralizando por completo su economía”.

Estados Unidos también ha flexibilizado las sanciones contra Moscú. A principios de semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prorrogó una exención de sanciones por 30 días que permite la compra de cargamentos de petróleo ruso que ya están en el mar.

Los ministros de Finanzas de Estados Unidos, Reino Unido y las demás naciones del Grupo de los Siete emitieron una declaración conjunta el martes en la que reafirmaron “nuestro compromiso inquebrantable de seguir imponiendo costos severos a Rusia en respuesta a su continua agresión contra Ucrania”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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