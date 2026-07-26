Reinicio en Kansas City: Andy Reid trae temprano a novatos y QB de Chiefs tras 6-11

El quarterback Patrick Mahomes de los Chiefs de Kansas City conversa con el entrenador en jefe Andy Reid en el campamento de pretemporada, el sábado 25 de julio de 2026, en St. Joseph, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Al fin y al cabo, durante una década, los Chiefs habían llegado al menos a la ronda de comodines. Muchas de esas temporadas terminaron en febrero.

Pero los Chiefs se derrumbaron la temporada pasada y acabaron con un desastroso 6-11, mientras perdían al quarterback Patrick Mahomes por una grave lesión de rodilla. Hubo problemas importantes en el roster en ambos lados del balón, inconvenientes de profundidad en posiciones clave que se agravaron cuando otros jugadores se lesionaron, y todo ello significó el final de la temporada mucho antes de lo que cualquiera en Kansas City esperaba.

Así que, con el equipo necesitado de un reinicio —entre otras razones—, Reid optó por llevar a sus quarterbacks y novatos, junto con algunos otros jugadores que venían de lesiones, de regreso a la Missouri Western State University para unos días de trabajo antes de que llegue el plantel completo.

“Para serte sincero, no me gustó no hacerlo el año pasado después de haberlo hecho. Es algo bueno para los quarterbacks, algo bueno para los novatos que llegan. Este año sí tenemos más cantidad (de novatos), así que nos permite tener más repeticiones", comento Reid sobre el curso intensivo de tres días, que continuó con un abrasador calor el domingo.

Empecemos por los quarterbacks. Mahomes recibió el alta esta última semana para participar plenamente en el campamento de entrenamiento tras someterse a una cirugía en diciembre para reparar ligamentos desgarrados en la rodilla. Y aunque Reid insistió esta semana en que el dos veces MVP no tendría limitaciones, aun así hay cierta tranquilidad que viene de sumar repeticiones sin que todo el equipo esté volando a su alrededor.

“Simplemente tienes que recuperar esa confianza, y me alegra poder hacerlo desde el primer día del campamento de entrenamiento", dijo Mahomes. "No quería tener que hacer solo un par de semanas de práctica y luego tener que salir a jugar un partido. Quería ir construyéndolo, ver cómo va el campamento de entrenamiento a medida que avanzamos gradualmente, y creo que eso me ayudará a volver a donde necesito estar”.

Para los siguientes dos quarterbacks en la tabla de profundidad, está el asunto de aprender la ofensiva.

Los Chiefs concretaron un canje con los Jets para incorporar a Justin Fields como suplente veterano, en parte para tener a alguien capaz de ganar un par de partidos si Mahomes no pudiera ser titular en la Semana 1. Su joven proyecto como quarterback es Garrett Nussmeier, la otrora aclamada estrella universitaria de LSU que cayó hasta la selección número 249 global en el draft de la NFL el pasado abril.

Más allá de los quarterbacks, sin embargo, está la oportunidad de sumar trabajo extra para una clase de novatos —más de dos docenas están en el campamento— en la que Kansas City se apoyará con más fuerza que quizá en cualquier otro momento durante la etapa de Reid.

Se espera que el defensive back Mansoor Delane, el primer cornerback seleccionado en el draft, sea titular en la Semana 1, y puede que no sea el único jugador de primer año en el campo. La otra selección de primera ronda de los Chiefs, el defensive tackle Peter Woods, podría encontrarse jugando junto al habitual Pro Bowl Chris Jones, mientras que se contará con el pass rusher R Mason Thomas para presionar al quarterback.

Eso hace que cada repetición extra que puedan conseguir antes de que lleguen los veteranos sea invaluable.

“Estoy súper agradecido por los tres días (del campamento de novatos). Antes le dije a alguien que los veteranos tienen un estándar de lo que quieren ver de nosotros, los jóvenes", expresó Woods. "El simple hecho de llegar y poder tener algunos días para prepararme y poder encajar bien con los veteranos significa mucho para mí. No todos tienen la oportunidad de hacer eso”.

No en Kansas City. No en los últimos años.

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FUENTE: AP