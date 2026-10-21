Reguladores de EEUU dan luz verde a recompensas por stablecoins pese a advertencias de bancos

El presidente Donald Trump muestra la promulgación de la Ley GENIUS que regula las stablecoins, un tipo de criptomoneda, en la Sala Este de la Casa Blanca, el 18 de julio de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo) AP

Las nuevas normas forman parte de la implementación de la Ley GENIUS, que se promulgó el año pasado y tenía como objetivo codificar las reglas y regulaciones en torno a los emisores de stablecoins.

Según las normas publicadas por la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC), los emisores de stablecoins como Circle seguirán teniendo prohibido pagar intereses a las personas que mantengan sus monedas. Pero las plataformas de intercambio que negocian y custodian esas stablecoins, como Coinbase, Robinhood y otras, pueden trasladar a los clientes cualquier ganancia de esas monedas en forma de recompensas similares a intereses.

Las stablecoins son un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor estable, por lo general 1 dólar por moneda. Las stablecoins están respaldadas por depósitos bancarios y bonos del Tesoro de Estados Unidos, que generan intereses.

Los intereses obtenidos de los valores que respaldan a las stablecoins están en el centro de la disputa entre bancos y empresas de criptomonedas. La industria de las criptomonedas quiere ofrecer a los clientes un rendimiento por mantener stablecoins, convirtiendo los intereses que los emisores de stablecoins obtienen de los bonos y los dólares que respaldan esas monedas en un rendimiento para los clientes.

Con las nuevas normas de la OCC, las plataformas de intercambio podrán hacerlo “caso por caso”, indicaron los reguladores. La práctica no fue prohibida, como querían los bancos.

Los grupos bancarios han presionado para imponer restricciones más estrictas a las recompensas de las stablecoins, en gran medida porque las empresas de criptomonedas pueden y a menudo ofrecen rendimientos más altos sobre los ahorros que las cuentas bancarias tradicionales. Por ejemplo, Coinbase ofrece a los clientes rendimientos de hasta 3,5% sobre saldos de USDC (una stablecoin vinculada al dólar), mientras que la cuenta de ahorro tradicional promedio ofrece un rendimiento de 0,38%, según las cifras más recientes de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

Si las stablecoins y las plataformas de intercambio pueden superar a los bancos en rendimiento, los clientes bancarios tradicionales podrían trasladar sus ahorros fuera de los bancos y hacia las criptomonedas, un fenómeno conocido como fuga de depósitos. La industria bancaria ha señalado que esto reduciría la capacidad de los bancos para otorgar préstamos y, en el peor caso, provocaría que algunos bancos cerraran o quebraran. Cuando los legisladores redactaron la Ley CLARITY, una fuente de intenso debate fue cómo las stablecoins afectarían al sector bancario tradicional.

La Asociación Estadounidense de Banqueros, el grupo de presión paraguas del sector, afirmó en un comunicado que la decisión de la OCC amenazará “los fondos que los bancos usan para otorgar los préstamos que impulsan la economía de Estados Unidos”.

La norma “preservará el statu quo para las plataformas cripto pese a la clara intención del Congreso de proteger el crédito local”, sostuvo la ABA.

Los bancos y los grupos de defensa del consumidor, por lo general adversarios en la disputa sobre cómo regular el sistema financiero del país, han sido aliados en este tema en particular. Los grupos de consumidores están preocupados de que los consumidores vean estos sistemas de recompensas similares a intereses como algo parecido a lo que ofrecen los bancos en una cuenta bancaria. Pero el mundo de las criptomonedas no tiene un equivalente al seguro de depósitos, como el que ofrece la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

“(La OCC) ha implementado una norma que da carta blanca a los emisores de stablecoins para realizar actividades propias de los bancos sin ninguna de las protecciones que mantienen seguro a nuestro sistema bancario”, expresó en un comunicado Phillip Basil, director de crecimiento económico y estabilidad financiera en Better Markets.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP