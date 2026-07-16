Regulador de Sudáfrica descarta fuga de radiación tras incidentes en única planta nuclear africana

ARCHIVO - Imagen de la central nuclear de Koeberg, a las afueras de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el miércoles 8 de febrero de 2012. (Foto AP/Schalk van Zuydam, archivo) AP

Los incidentes implicaron “contaminación radiactiva aérea elevada” dentro de la Central Eléctrica de Koeberg, en la costa oeste de Sudáfrica, cuando se produjo una pérdida de energía en unidades de ventilación durante trabajos de mantenimiento, indicó el Regulador Nacional Nuclear (RNN), y aclaró que no hubo peligro para la población.

Señaló que los tres episodios de contaminación, ocurridos por separado el 30 de junio, el 2 de julio y el 7 de julio, quedaron contenidos dentro de la central.

El RNN explicó que se examinó a los trabajadores dentro de la central que pudieron haber estado expuestos y se registró una contaminación radiactiva por debajo de la radiactividad a la que una persona se expone cuando se realiza una radiografía dental.

El regulador indicó que, cuando realizaba inspecciones adicionales, los hechos recientes “no cumplieron los criterios para su clasificación como incidente o emergencia nuclear o radiológica y no dieron lugar a consecuencias radiológicas fuera del sitio”.

La planta de Koeberg se ubica a unos 40 kilómetros (25 millas) al norte de Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más grande de Sudáfrica. Es la única central nuclear comercial de África y fue puesta en servicio en la década de 1980 durante el apartheid. Cuenta con dos reactores que generan alrededor del 5% de la electricidad de Sudáfrica, y es operada por la empresa nacional de electricidad, Eskom.

A sus reactores se les concedieron recientemente extensiones de vida útil por 20 años, lo que despeja el camino para que sigan operativos hasta después de 2040.

Sudáfrica tiene planes para ampliar su capacidad nuclear comercial con nuevas centrales para respaldar su suministro energético poco fiable y contaminante, que tiene dificultades para abastecer a una población en crecimiento y se basa en gran medida en la quema de carbón.

Otros países también están recurriendo más a la energía nuclear para satisfacer una demanda energética que se dispara, pese a temores de seguridad sostenidos durante mucho tiempo por opositores a la energía nuclear, que citan desastres como Chernóbil y, más recientemente, Fukushima en Japón.

Varias otras naciones africanas están dado inicio a sus propios planes nucleares comerciales, incluido Egipto, que está construyendo su primera central nuclear con cuatro grandes reactores rusos que espera que estén operativos alrededor de 2030 y generen cerca del 10% de la electricidad del país, según la Asociación Nuclear Mundial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP