Regulador de aviación de Sudáfrica investiga vuelo rasante de jet sobre estadio de Ciudad del Cabo

Un avión vuela sobre el estadio antes de un partido de rugby entre Sudáfrica y Nueva Zelanda, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado 29 de agosto de 2026. (AP Foto) AP

La Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA, por sus siglas en inglés) indicó que había obtenido registros de datos de vuelo y que solicitó información adicional a Airlink como parte de su evaluación. Se emitirá un informe completo con recomendaciones una vez que concluya la revisión.

“Por lo tanto, es fundamental que examinemos los acontecimientos de este fin de semana pasado… para determinar si hubo alguna preocupación de seguridad que justifique una revisión”, señaló el organismo en un comunicado.

Airlink retiró los planes para otro sobrevuelo en el próximo partido de rugby en Soweto, según la SACAA, que es responsable de regular la seguridad y la protección de la aviación.

El sobrevuelo previo al partido de rugby entre los Springboks y los All Blacks el 29 de agosto provocó enormes ovaciones de una multitud estimada en unas 56.000 personas, pero también desató un debate sobre los riesgos de seguridad después de que se difundieran en internet videos grabados por espectadores dentro y alrededor del estadio.

Airlink manifestó el miércoles que la maniobra había sido cuidadosamente planificada y ensayada, y que la seguridad fue “la primera consideración en cada etapa del proceso”. Indicó que cada aeronave llevaba a bordo a tres capitanes de alto rango, con más de 75.000 horas de vuelo combinadas entre las tripulaciones.

A principios de esta semana, Airlink entregó a la autoridad de aviación civil los datos de las cajas negras de los aviones para su revisión.

La SACAA dijo que examinaría los datos de vuelo para determinar si alguna preocupación de seguridad justificaba una revisión.

La aerolínea reconoció el entusiasmo generado por el espectáculo, al tiempo que admitió lo que describió como las “preguntas y preocupaciones válidas” que siguieron.

“Nunca tuvimos la intención de convertirnos en noticia ni de opacar la mayor rivalidad del rugby”, afirmó el director ejecutivo de Airlink, de Villiers Engelbrecht.

El regulador señaló que la aerolínea había presentado solicitudes para tres sobrevuelos. El más reciente en Ciudad del Cabo fue el segundo, mientras que el primero tuvo lugar en Johannesburgo el 22 de agosto. Ambos fueron aprobados de acuerdo con los requisitos para eventos aéreos especiales.

Airlink retiró su solicitud para un sobrevuelo programado para el 1 de septiembre sobre el estadio FNB de Johannesburgo. La aerolínea explicó que las condiciones meteorológicas previstas eran desfavorables para un vuelo en formación seguro. La SACAA confirmó que la solicitud había sido retirada.

El rugby sudafricano tiene una larga tradición de sobrevuelos en estadios durante partidos importantes, que se remonta a la final de la Copa Mundial de Rugby de 1995 en Johannesburgo, cuando un Boeing 747 pasó sobre Ellis Park antes de que los Springboks se enfrentaran a los All Blacks.

El sobrevuelo del sábado pasado fue inusualmente bajo y dramático, lo que atrajo la atención internacional, y algunos expertos en aviación cuestionaron posteriormente si las aeronaves habían dejado un margen de error demasiado pequeño.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP