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Regreso de Embiid tras apendicectomía no le alcanza a los 76ers que son arrollados por los Celtics

FILADELFIA (AP) — El sorpresivo regreso de Joel Embiid apenas 17 días después de someterse a una apendicectomía se quedó corto y no hizo nada para ayudar a los 76ers de Filadelfia a mantenerse competitivos ante Boston.

Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, reacciona durante la primera mitad del cuarto partido contra los Celtics de Boston en la primera ronda de los playoffs de la NBA, el domingo 26 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum)
Joel Embiid, de los 76ers de Filadelfia, reacciona durante la primera mitad del cuarto partido contra los Celtics de Boston en la primera ronda de los playoffs de la NBA, el domingo 26 de abril de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Embiid terminó con 26 puntos y 10 rebotes en 34 minutos, un esfuerzo valiente en su más reciente retorno tras una lesión que no alcanzó para superar a los Celtics en su victoria 128-96 en el cuarto juego la noche del domingo, con la que tomaron ventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de los playoffs.

Embiid —quien recibió una estruendosa ovación durante las presentaciones previas al partido— no perdió tiempo para anotar en su primer juego desde el 6 de abril. El dos veces campeón anotador de la NBA encestó dos tiros libres para los primeros puntos de los Sixers, añadió una potente clavada a dos manos y anotó los primeros ocho puntos del equipo.

Se apagó después de ese arranque rápido y falló siete tiros consecutivos antes de completar una jugada de tres puntos en el tercer cuarto. Eso recortó el déficit de los Sixers a 23 puntos.

Figuraba como “dudoso” al comenzar el día y fue actualizado a “cuestionable” unos 90 minutos antes del salto inicial programado. Volvió a la cancha con una faja protectora alrededor de la zona media y recibió el alta para jugar unos 40 minutos antes del inicio del Juego 4.

El Embiid de 32 años promedió 26,9 puntos y 7,7 rebotes esta temporada después de disputar apenas 19 partidos en 2024-25. No ha llegado a jugar 40 partidos en una temporada regular desde 2022-23, cuando promedió el mejor registro de su carrera con 33,1 puntos y obtuvo los honores de MVP.

Fue sometido a una apendicectomía en Houston —dijo que tuvo complicaciones no especificadas tras la cirugía— el 9 de abril, después de que el pívot estrella de Filadelfia sufriera apendicitis durante la noche.

Embiid afirmó que no le quedaba otra opción que sobreponerse a su más reciente problema de postemporada de cara al Juego 5 la noche del martes en Boston.

“Probablemente pasas un par de días en los que te sientes mal por ti mismo. Luego piensas ¿Vas a rendirte o vas a intentar regresar lo antes posible?”

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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