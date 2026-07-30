Redada nocturna letal en un puesto policial de Pakistán deja 11 agentes y 15 atacantes muertos

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Las fuerzas de seguridad mataron a 15 milicianos en un tiroteo de una hora después del asalto al puesto policial de Khazina, en el distrito de Hangu, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, indicó el funcionario policial Irfan Khan.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del asalto. Es probable que las sospechas recaigan sobre el Talibán paquistaní, conocido como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, que en los últimos meses han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad estatales en la región.

Entre los fallecidos estaba Diyar Khan, un alto cargo de la policía que dirigía a los refuerzos enviados a la zona, según un comunicado de la policía provincial. Más de dos docenas de agentes resultaron heridos en el asalto.

De acuerdo con las autoridades, los insurgentes atacaron el puesto con armas pesadas. Los refuerzos enviados al lugar fueron emboscados en el trayecto, y sufrieron daños en un vehículo blindado de personal, antes de que los agentes respondieran al ataque, apuntó el comunicado.

Pakistán ha sido testigo de un repunte de la violencia insurgente en los últimos años, y gran parte de ella se atribuye al TTP, un grupo independiente pero con una firme alianza con el Talibán afgano, que regresó al poder en el vecino Afganistán en 2021. Islamabad ha acusado reiteradamente al gobierno de Kabul de brindar refugio a milicianos del TTP, una acusación que los gobernantes afganos niegan.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP