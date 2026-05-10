Recuperan restos de soldados de EEUU desaparecido durante ejercicios militares en Marruecos

Los restos hallados corresponden al primer teniente Kendrick Lamont Key Jr., un oficial 14A de Artillería de Defensa Aérea, quien era uno de los dos soldados de Estados Unidos que cayeron por un acantilado durante una caminata recreativa en Marruecos cuando estaban fuera de servicio. Tenía 27 años.

Se reportó la desaparición de ambos el 2 de mayo luego de participar en “León Africano”, los ejercicios militares multinacionales anuales que se realizan en Marruecos.

“Un equipo de búsqueda militar marroquí encontró al soldado en el agua a lo largo de la línea de costa aproximadamente a las 8:55 de la mañana, hora local, el 9 de mayo, a menos de una milla de donde, según se informó, ambos soldados ingresaron al océano”, señaló en un comunicado el Ejército de Estados Unidos en Europa y África.

Los dos desaparecieron alrededor de las 9:00 de la noche cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, a las afueras de Tan-Tan, un terreno caracterizado por montañas, desierto y llanuras semidesérticas, según el ejército marroquí.

Su desaparición desencadenó una operación de búsqueda y rescate en la que participaron más de 600 efectivos de Estados Unidos, Marruecos y otros socios militares. En la operación se desplegaron fragatas, embarcaciones, helicópteros y drones.

Las labores de búsqueda continuarán para localizar al segundo soldado desaparecido, dijo a The Associated Press un funcionario de defensa de Estados Unidos bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

El funcionario indicó que un contingente de Estados Unidos permaneció en Marruecos después que los ejercicios multinacionales concluyeran el viernes, para aportar mando y control y continuar las operaciones de búsqueda y rescate.

Key estaba asignado a la Batería Charlie, 5to Batallón, 4to Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 10mo Comando de Defensa Aérea y Antimisiles del Ejército, informó el Ejército de Estados Unidos en Europa y África.

Obtuvo una licenciatura en Ciencias en Mercadotecnia en la Universidad Methodist, en Fayetteville, Carolina del Norte, con especializaciones secundarias en negocios internacionales, emprendimiento y administración de empresas. Ingresó al servicio militar en 2023 como candidato a oficial y recibió su nombramiento mediante la Escuela de Candidatos a Oficial en 2024 como oficial de Artillería de Defensa Aérea. Posteriormente completó el Curso Básico para Líderes Oficiales en Fort Sill, Oklahoma, según el comunicado.

La operación de búsqueda y rescate, que se encuentra ya en su noveno día, ha abarcado más de 12.000 kilómetros cuadrados de mar y zona litoral, y actualmente suma alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados por día.

Los soldados habían estado participando en “León Africano 26”, un ejercicio encabezado por Estados Unidos que inició en abril en cuatro países —Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal— con más de 7.000 efectivos de más de 30 naciones. Desde 2004, ha sido el mayor ejercicio militar conjunto de Estados Unidos en África.

En 2012, dos infantes de Marina de Estados Unidos murieron y otros dos resultaron heridos durante el choque de un helicóptero en la ciudad sureña marroquí de Agadir cuando participaban en los ejercicios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP