Recuperan cuerpos en un volcán de Indonesia tras una erupción que mató a 3 montañeros

En esta imagen publicada por la Agencia Nacional Indonesia de Búsqueda y Rescate (BASARNAS), rescatistas cargan el cuerpo de una víctima de la erupción del monte Dukono, en la isla de Halmahera, Indonesia, el sábado 9 de mayo de 2026. (BASARNAS via AP) AP

Abdul Muhari, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, indicó que los cuerpos de los hombres, de 30 y 27 años, fueron localizados a unos pocos metros de donde el sábado se halló muerta a la primera víctima, una excursionista indonesia. Los tres se encontraban a unos 50 metros (165 pies) del borde del cráter principal.

Muhari señaló que los cuerpos de los hombres estaban cubiertos por gruesas capas de material volcánico y añadió que el material, densamente compactado, había complicado las labores de evacuación y ralentizado de forma significativa la operación.

“Los cuerpos estaban enterrados bajo material volcánico profundo y densamente compactado, difícil de excavar”, afirmó Muhari. “Los equipos de rescate deben avanzar con cautela para garantizar la seguridad”.

El trío formaba parte de un grupo de 20 montañeros que salió para ascender el volcán de 1.355 metros (4.445 pies), en la provincia de Molucas Septentrionales, desafiando las restricciones de seguridad. Quedaron atrapados cuando el Dukono entró en erupción a primera hora del viernes, expulsando una densa columna de ceniza que se elevó unos 10 kilómetros (6 millas) en el aire.

Diecisiete personas fueron evacuadas a salvo horas después de la erupción, entre ellas siete ciudadanos singapurenses. Diez de los evacuados habían sufrido quemaduras leves, mientras que dos pudieron sumarse a la operación de rescate y aportaron información para ayudar a localizar a los desaparecidos.

Los equipos de búsqueda, integrados por casi 100 efectivos, se enfrentaron a un terreno extremo y a la actividad volcánica continua, según Muhari.

Iwan Ramdani, jefe del departamento local de búsqueda y rescate, explicó que las labores de evacuación del domingo habían sido monitoreadas por funcionarios de vulcanología, ya que el volcán continúa expulsando ceniza, material caliente y rocas incandescentes.

“La operación de búsqueda se vio interrumpida repetidamente por la continua actividad volcánica del monte Dukono”, dijo Ramdani. “Los equipos deben ser extremadamente cuidadosos durante el proceso de evacuación”.

Ramdani precisó que los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados a un puesto de respuesta de emergencia antes de ser llevados al Hospital Regional de Tobelo para su identificación y otros procedimientos.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres indicó que se había dado por terminada la operación de búsqueda y rescate.

La agencia instó a residentes, turistas y operadores turísticos a cumplir las normas de seguridad y evitar las zonas restringidas.

Las autoridades han prohibido todas las actividades dentro de una zona de peligro de 4 kilómetros (2,5 millas) alrededor del cráter, en línea con las recomendaciones de la agencia de vulcanología de Indonesia.

El monte Dukono figura entre más de 120 volcanes activos en Indonesia, un país propenso a sacudidas sísmicas debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de volcanes y fallas que rodea la cuenca del Pacífico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP