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Recuperan 12 cuerpos más en el desastre de ferry en Zimbabue; la cifra de muertos aumenta a 84

HARARE, Zimbabue (AP) — Las autoridades buscaban el domingo más cuerpos en un ferry sobrecargado que volcó la semana pasada en el lago Kariba, en Zimbabue, mientras el número de muertos por el desastre superaba las 80 personas.

Un colega abraza a Philis Hamandise, centro, en la puerta de un centro de identificación de víctimas tras perder a su hija de 9 años y su sobrino de 6 en el naufragio de un ferry en el lago Kariba, en Kariba, Zimbabue, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Foto/Mkhululi Thobela)
Un colega abraza a Philis Hamandise, centro, en la puerta de un centro de identificación de víctimas tras perder a su hija de 9 años y su sobrino de 6 en el naufragio de un ferry en el lago Kariba, en Kariba, Zimbabue, el jueves 13 de agosto de 2026. (AP Foto/Mkhululi Thobela) AP

El ferry volcó el martes en medio de fuertes olas. La policía informó el domingo que la cifra de fallecidos había subido a 84, frente a 72 del día anterior, a medida que se recuperaban más cuerpos. La agencia de gestión de desastres de Zimbabue indicó que 77 personas fueron rescatadas.

Según cálculos iniciales, el número de pasajeros podía ser de hasta 153 en un ferry autorizado para transportar a 90 personas, pero las cifras oficiales más recientes sugieren ahora que el número de pasajeros podría ser incluso mayor.

La policía del país, situado en el sur de África, señaló que “las labores de búsqueda continúan con el fin de recuperar a las víctimas identificadas como desaparecidas”.

El viejo ferry viajaba desde la localidad de Kariba hacia comunidades rurales y pesqueras del noroeste del país, donde las carreteras están dañadas y el transporte público es escaso.

Entre los fallecidos hay 18 niños, y el más pequeño tenía apenas 1 año. Según la policía, 16 de las víctimas tenían 10 años o menos.

Kariba es el lago artificial más grande del mundo por volumen, creado al represar el caudaloso río Zambezi a finales de la década de 1950 y principios de la de 1960. Se extiende por más de 200 kilómetros (124 millas) y en algunos puntos alcanza hasta 40 kilómetros (25 millas) de ancho.

Zimbabue y Zambia comparten el lago, y su frontera atraviesa el centro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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