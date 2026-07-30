¿Reconstrucción en Miami?: los Dolphins no ven esta temporada como transición

El quarterback Malik Willis (2) de los Dolphins de Miami durante un entrenamiento de pretemporada, el jueves 30 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El equipo tiene un entrenador en jefe que se bautiza en la NFL, un nuevo gerente general y una plantilla reconfigurada con muchos jugadores jóvenes y sin probar, pero nadie quiere que esto sea solo un año de transición.

“No sé cómo se puede tener una conversación con un jugador competitivo o un entrenador competitivo y que les parezca bien que simplemente digamos: ‘Este año solo vamos a reconstruir’”, manifestó el entrenador de los Dolphins Jeff Hafley el jueves. “Quiero decir, esa no es la mentalidad de ningún competidor que haya llegado a este nivel ni de ningún entrenador que haya llegado a este nivel. Ya sea en una práctica o en un ejercicio. Creo que todos queremos ganar. Y nuestra mentalidad es que necesitamos mejorar”.

Cuando el gerente general Jon-Eric Sullivan llegó en enero, uno de sus objetivos inmediatos fue ayudar a los Dolphins a salir de su lamentable situación financiera.

Más de la mitad del espacio del tope salarial de los Dolphins para la próxima temporada irá a jugadores que ya no están en su plantilla. Eso incluye 54 millones de dólares que pagarán al ex titular Tua Tagovailoa después de darle de baja en marzo y empezar de nuevo en la posición de quarterback con Malik Willis. La decisión resultó en un impacto de 99 millones de dólares en “dead cap”, el mayor en la historia de la NFL, a repartirse en dos años.

En los últimos meses, Sullivan inició un proceso que ha incluido traspasar y dejar en libertad a piezas consolidadas con contratos lucrativos e incorporar a jugadores más jóvenes, en su mayoría con acuerdos de un año. El ex ejecutivo de Green Bay también está aplicando la misma filosofía que, según ha dicho, permitió a los Packers construir un éxito sostenido a lo largo de los años: reclutar en el draft y desarrollar a sus propios jugadores.

Tanto Sullivan como Hafley han dicho que llevará tiempo convertirse en el ganador habitual que aspiran a ser, pero eso no significa que no crean que pueden ver resultados inmediatos de los jugadores actuales de su plantilla.

“Todo lo que hagamos va a tratarse de competir para mejorar durante todo el proceso, y queremos ganar”, expresó Hafley. “Así que simplemente no creo que ningún jugador o ningún entrenador vaya a sentarse aquí y decir: ‘Voy a tirar la toalla y solo reconstruir’. Probablemente por eso nadie está escuchando eso. Creo que si tuvieras a un grupo de jugadores diciendo eso, entonces creo que tenemos a los jugadores equivocados”.

Esa mentalidad también se ha trasladado a los jugadores.

“No lo veo como una reconstrucción porque estoy dentro y juego el deporte”, comentó el veterano linebacker Jordyn Brooks, quien recientemente firmó una extensión de contrato por tres años. “Me doy cuenta, estando en la liga, de que todos son súper talentosos, y no siempre es lo que parece en el papel".

“Realmente no me importa si la gente piensa que es una reconstrucción o si creen que vamos a terminar 0-17 o lo que sea que la gente haya estado diciendo”, añadió. "Yo lo veo como que tenemos a un montón de jugadores de fútbol americano con hambre, súper talentosos. Nadie en este vestuario estaría aquí si no tuviera lo necesario”.

Las prácticas hasta ahora bajo Hafley han sido animadas y físicas: características que el entrenador quiere que su equipo encarne durante todo el año.

Hafley ha optado por prescindir de los típicos ejercicios de 7 contra 7 durante los dos primeros días del campamento de entrenamiento, y en su lugar ha hecho que los ejercicios de equipo se realicen en un formato de 11 contra 11 más parecido a un partido. El ex coordinador defensivo de los Packers señaló que lo prefiere así para construir mejores hábitos situacionales de down y distancia.

A los jugadores también les gusta que sea así.

“Es fútbol americano de la vida real”, indicó el veterano centro Aaron Brewer. “No estamos aquí jugando fútbol bandera. Cuando llega el día del partido, es 11 contra 11 — no 7 contra 7. Es más trabajo trasladar lo de la práctica al día del partido. Eso es lo que estamos tratando de hacer”.

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FUENTE: AP