Recién campeona en Toronto, Iga Swiatek gana su primer partido en el Abierto de Cincinnati

La polaca Iga Swiatek celebra su victoria por 6-3, 1-6 y 6-3 sobre la ucraniana Elina Svitolina en las semifinales del Abierto de Canadá (National Bank Open) de tenis en Toronto, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Chris Young/The Canadian Press vía AP) AP

Fue la séptima victoria consecutiva para Swiatek, quien ganó el título en Cincinnati el año pasado.

“No es como si hubiera estado súper cansada después de Toronto. Sabía que solo necesitaba un poco de descanso. Por lo general, un día antes de un torneo ya estoy en modo partido. Pero esta vez quería pasar cada hora posible simplemente relajándome”, dijo Swiatek el domingo, dos días después de llegar.

También el domingo, Aryna Sabalenka, que ha pasado 95 semanas consecutivas como número 1 desde el 21 de octubre de 2024, superó a la australiana Talia Gibson, 6-2, 7-6 (2). Sabalenka mejoró a 15-3 en Cincinnati desde 2022.

Tras su derrota ante Swiatek en la final de Toronto, la número 2 del ranking, Elena Rybakina, venció a la estadounidense Taylor Townsend, 6-3, 6-4.

Rybakina, que alcanzó las semifinales el año pasado en Cincinnati, busca su 14.º título en cancha dura en Cincinnati después de ganar el Abierto de Australia en enero.

El décimo del ranking, Taylor Fritz, derrotó a su compatriota Alex Michelsen, 6-3, 6-4, en el torneo masculino.

El número 4 del mundo, Felix Auger-Aliassime, derrotó a Stefanos Tsitsipas en sets corridos, 6-3, 7-5.

Fue el primer partido en cancha dura de Auger-Aliassime desde marzo, después de retirarse de Montreal por una lesión en la parte baja de la espalda. Fue el 11.º enfrentamiento, con Tsitsipas al frente 7-4.

La estadounidense Madison Keys se impuso con esfuerzo a Daria Snigur, 4-6, 6-3, 6-3.

La sexta del ranking, Mirra Andreeva, despachó a la ucraniana Oleksandra Oliynykova, 6-1, 6-0, para su 40.ª victoria de 2026.

Daniil Medvedev superó al clasificado Marco Trungelliti, 6-4, 7-5.

El brasileño Joao Fonseca, de 19 años, se convirtió en el tercer adolescente en alcanzar la tercera ronda en Cincinnati, uniéndose a Michael Chang en 1990 y a Pete Sampras en 1991. Fonseca derrotó a Botic van de Zandschulp, 6-4, 7-6 (2).

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FUENTE: AP