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Rechazan apelación de roja a Luis Díaz en Bayern pese a que el árbitro reconoció que se equivocó

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — El Bayern Múnich perdió una apelación contra la suspensión de un partido impuesta al atacante colombiano Luis Díaz por una expulsión en la Bundesliga, aunque el árbitro admitió que su decisión no fue la correcta.

El árbitro Christian Dingert amonesta a Luis Díaz del Bayern Múnich durante el partido contra Bayer Leverkusen en la Bundesliga, el sábado 14 de marzo de 2026, en Leverkusen. (AP Foto/Martin Meissner)
El árbitro Christian Dingert amonesta a Luis Díaz del Bayern Múnich durante el partido contra Bayer Leverkusen en la Bundesliga, el sábado 14 de marzo de 2026, en Leverkusen. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Díaz fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simular en el empate 1-1 del Bayern con Bayer Leverkusen el sábado, partido en el que también anotó el único gol del cuadro bávaro.

Al tratarse de una infracción sancionada con tarjeta amarilla, no estaba sujeta a revisión por video. Tras ver una repetición en una entrevista televisiva posterior al partido con Sky Sport Germany, Christian Dingert señaló que se le había pasado por alto el contacto entre Díaz y el portero Janis Blaswich.

“La segunda tarjeta amarilla es muy dura y, cuando veo las imágenes ahora, ya no la mostraría de esa manera”, indicó Dingert.

Sin embargo, eso no fue suficiente para que el tribunal deportivo de la federación alemana de fútbol revocara la suspensión automática de un partido por la expulsión.

El presidente del tribunal, Stephan Oberholz, dictaminó el lunes que los comentarios de Dingert no eran pertinentes y que no se trató de una decisión “completamente errónea”, porque Díaz había estado buscando el contacto con el portero rival.

“El factor decisivo es que el incidente constituye una decisión de hecho que solo puede corregirse si es grave, claramente y sin ninguna duda objetivamente incorrecta. Ese no es el caso aquí”, expresó en un comunicado.

Díaz purgará la suspensión contra Union Berlín el sábado. El Bayern puede apelar el fallo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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