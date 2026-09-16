Receptores de Patriots dicen estar listos para dar un paso al frente sin el lesionado A.J. Brown

Romeo Doubs, receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, atrapa un balón durente el entrenamiento del equipo, el miércoles 16 de septiembre de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Con apenas un partido disputado, Nueva Inglaterra se está ajustando a la realidad de estar sin su principal adquisición de la temporada baja por al menos los próximos cuatro partidos.

Brown salió de la derrota de los Patriots por 13-10 en el juego inaugural de la temporada ante los Seahawks de Seattle, campeones defensores, con un esguince alto de tobillo que desde entonces lo ha llevado a la lista de lesionados.

Sin duda afectará la manera en que el equipo se prepara para los partidos en el ínterin, comenzando con el debut en casa del domingo contra Pittsburgh. Pero el entrenador Mike Vrabel no cree que el enfoque de su equipo vaya a cambiar de forma drástica.

“No creo que ‘ajustar’ sea realmente la respuesta. Estamos tratando de implementar cosas aquí y de poner a los jugadores en lugares que sean los mejores para ellos y los mejores para nosotros. Repasaremos nuestro plan de juego, igual que lo hicimos cuando A.J. estaba ahí afuera. ... Tendremos que mover a los jugadores a distintas posiciones”, afirmó Vrabel.

Esos ajustes pondrán la responsabilidad sobre el fichaje como agente libre Romeo Doubs, junto con el grupo restante de receptores —Mack Hollins, DeMario Douglas y Kyle Williams—, quienes ayudaron a conformar el núcleo de las opciones de Maye para atrapar pases durante la carrera del Super Bowl de la temporada pasada.

El desempeño de ese cuarteto fue irregular en la Semana 1.

Doubs tuvo un debut para el olvido: no registró recepciones y dejó caer un pase completamente solo al final del partido, jugada que precedió la tercera intercepción de Maye. Esa pérdida de balón preparó el gol de campo decisivo de Seattle.

“Sinceramente, le pasa a todo el mundo. Todos sabemos qué tipo de jugador es. Se trata de dejarlo atrás y preocuparse por lo que viene”, comentó Williams sobre Doubs.

Hollins y Douglas se combinaron para nueve recepciones y 71 yardas contra los Seahawks, mientras que Williams no fue buscado.

“Obviamente, los muchachos tienen que dar un paso al frente. Ellos lo saben y están listos para eso”, expresó Maye.

Hollins fue tercero del equipo la temporada pasada con 46 recepciones y 550 yardas, y parecería probable que vea un aumento en los pases dirigidos hacia él.

Uno de los mayores atributos de Brown es que puede jugar en múltiples posiciones como receptor. Vrabel señaló que Hollins está capacitado para hacer lo mismo, que “siempre aprovecha sus oportunidades” y que se ha consolidado como alguien que “estará en el lugar correcto cuando se supone que debe estar ahí”.

Douglas tuvo 31 recepciones para 447 yardas en 2025 y ha mostrado su capacidad para ser una amenaza profunda para Maye.

La mayor incógnita es lo que Williams podría hacer con más oportunidades. Tuvo apenas 10 recepciones la temporada pasada, pero promedió 20,9 yardas por recepción. ___

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FUENTE: AP