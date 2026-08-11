Receptor de Orioles Yohel Pozo recibe un golpe en una mano con el bate de Josh Bell y sale del juego

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El venezolano Yohel Pozo, de los Orioles de Baltimore, recorre las bases luego de batear un jonrón ante los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 6 de agosto de 2026 (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Pozo se estiró para atrapar un lanzamiento al que Bell hizo swing. El bate de Bell impactó de lleno el guante de Pozo y se lo arrancó de la mano.

Al bateador designado de los Mellizos se le concedió la primera base por interferencia del receptor.

Tras ser examinado por los preparadores físicos, Pozo caminó hacia el dugout y continuó por el túnel hasta el clubhouse. Fue reemplazado por su compatriota venezolano Carlos Narváez. Más tarde, el equipo informó que las radiografías no revelaron una fractura, pero el dedo índice de la mano izquierda de Pozo estaba “bastante golpeado”, manifestó el mánager Craig Albernaz.

Pozo batea para .256, con un jonrón y siete carreras impulsadas en 24 juegos esta temporada. Los Orioles lo reclamaron en waivers procedente de los Cardenales de San Luis el 17 de julio y lo subieron a las Grandes Ligas 10 días después.

Baltimore está corto de receptores tras canjear a Adley Rutschman a los Medias Rojas de Boston en la fecha límite. El receptor titular que le queda al equipo en la posición, el dominicano Samuel Basallo, está en la lista de lesionados.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP