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Receptor de Chiefs Rashee Rice se declara en bancarrota por deudas de choque y agresión acusada

DALLAS (AP) — El receptor de los Chiefs de Kansas City, Rashee Rice, se ha declarado en bancarrota, al afirmar que tiene deudas por 3,5 millones de dólares, la mayor parte vinculada a litigios civiles relacionados con su choque a alta velocidad en Texas y con acusaciones de agresión por parte de una exnovia.

El receptor abierto de los Chiefs de Kansas City, Rashee Rice, elude al apoyador de los Broncos de Denver, Alex Singleton, para conseguir una recepción de touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Denver, el domingo 1 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jack Dempsey)
El receptor abierto de los Chiefs de Kansas City, Rashee Rice, elude al apoyador de los Broncos de Denver, Alex Singleton, para conseguir una recepción de touchdown durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Denver, el domingo 1 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jack Dempsey) AP

La solicitud, presentada el miércoles en Texas, enumera 677.054 dólares en activos personales, incluidos 421.825 dólares en lo que figura como compensación diferida. Rice está en el último año de un contrato de novato de cuatro años con un valor total de 6,5 millones de dólares y un salario base en 2026 de 1,6 millones de dólares.

El mayor acreedor de Rice tiene derecho a cobrar 979.837 dólares como parte de un acuerdo por su papel en el choque de 2024 en Dallas que dejó a varias personas heridas y derivó en una suspensión de seis partidos por parte de la NFL.

El jugador, de 26 años, está impugnando posibles deudas en casos civiles en curso, incluidos 700.000 dólares en total en demandas presentadas por víctimas del choque y otros 200.000 dólares de la exnovia que alegó que él la agredió en múltiples ocasiones entre 2023 y 2025. La liga no sancionó a Rice por las acusaciones de agresión.

Rice fue condenado a 30 días de cárcel y cinco años de libertad condicional por el choque. Se declaró culpable de cargos de delito grave de tercer grado por colisión con lesiones corporales graves y por competir en carreras en una autopista causando lesiones corporales.

Rice cumplió otros 30 días de cárcel este año por violar su libertad condicional al dar positivo por marihuana.

El exjugador de SMU suma 20 recepciones para 243 yardas y dos touchdowns esta temporada. Rice registró 938 yardas por recepción y siete touchdowns como novato en 2023, cuando los Chiefs ganaron el Super Bowl.

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