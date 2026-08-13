Rebeldes chocan con fuerzas del gobierno en Yemen y otros sucesos en Oriente Medio

Residuos de petróleo cerca de botes pesqueros en la isla de Qeshm, Irán, el 13 de agosto de 2026, en medio de los continuos ataques contra embarcaciones e infraestructura en y alrededor del estrecho de Ormuz. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) AP

Residuos de petróleo cerca de botes pesqueros en la isla de Qeshm, Irán, el 13 de agosto de 2026, en medio de los continuos ataques de guerra contra embarcaciones e infraestructuras en y alrededor del estrecho de Ormuz. (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP) AP

A continuación, un repaso a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y en el conjunto de Oriente Medio:

Al menos un soldado del gobierno murió y otro resultó herido de gravedad en enfrentamientos entre los rebeldes hutíes y el ejército en la montañosa provincia de Taiz, informaron a The Associated Press funcionarios militares yemeníes.

Los combates se produjeron en el marco de una serie de ataques recientes de los hutíes contra zonas controladas por el gobierno en todo el país. Decenas de tropas gubernamentales han muerto en ataques desde la semana pasada, indicó el ejército yemení.

En otro punto, varios líderes tribales de la provincia central de Marib afirmaron que la artillería del ejército yemení atacó durante la noche movimientos de los hutíes.

Los hutíes están golpeando zonas controladas por el gobierno con drones y misiles, y sostienen que han apuntado contra fuerzas militares y almacenes. También han atacado instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení, así como embarcaciones saudíes en el mar Rojo.

El martes, atacaron un buque comercial en el estrecho de Bab el-Mandeb, causando la muerte de seis personas.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Irán, se ha renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur de Yemen, que constituye una ruta alternativa para que Arabia Saudí envíe su petróleo.

Tres paquistaníes figuraban entre los fallecidos en el ataque al buque, y el Ministerio de Exteriores de Indonesia informó el jueves que uno de sus nacionales estaba desaparecido tras el ataque y que otros dos resultaron heridos.

Preocupa derrame de petróleo en Ormuz

Irán trabaja para limpiar un derrame de petróleo frente a la isla de Qeshm, situada frente al territorio continental iraní en el estrecho de Ormuz, lo que pone de relieve el daño ambiental que está causando el conflicto en curso con Estados Unidos e Israel.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, sugirió que Irán debería recibir compensación por sus esfuerzos para controlar el derrame, al escribir en X que cualquiera que “se beneficie del transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz está obligado, tanto legal como moralmente, a actuar para compensar —y remediar— el daño ambiental”.

Imágenes distribuidas por la agencia semioficial de noticias iraní ISNA mostraban daños por petróleo en las playas de Qeshm.

Irán no ha dicho cómo se produjo el derrame, pero la firma TankerTrackers.com publicó imágenes satelitales en X y señaló que, al parecer, un ataque iraní contra un granelero frente a Omán estuvo detrás del incidente. Luego, el vertido derivó a través del estrecho hacia Irán, indicó la empresa.

En su publicación en X, Baghaei preguntó quién debería ser responsable de la compensación.

“¿Los países que se benefician de la energía barata exportada desde nuestra región? ¿Las compañías de seguros marítimos?”, planteó. “¿O los agresores y sus socios que han convertido el golfo Pérsico y el mar de Omán en un escenario de operaciones militares y de prueba de armas altamente destructivas?”.

Omán está en medio de la respuesta a otro derrame en el mar Arábigo, procedente de un petrolero encallado frente a su costa sur, muy lejos del estrecho de Ormuz. Ninguna parte se ha responsabilizado del incidente y no se ha revelado la causa de una explosión reportada.

Expertos ambientales señalaron que, en las últimas semanas, un derrame se ha propagado rápidamente desde el petrolero parcialmente sumergido frente a las costas de la isla Qabiliyah, poniendo en peligro un área marina protegida allí.

Embajador de EEUU en Israel condena el asedio de colonos a viviendas palestinas

El embajador de Estados Unidos en Israel condenó el asedio de colonos israelíes a la casa de una familia palestino-estadounidense en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, y lo calificó como un “horrible acto de terror”.

Los comentarios de Mike Huckabee en X representaron una reprimenda inusualmente dura por parte del gobierno de Trump sobre el episodio más reciente, en medio de un repunte de enfrentamientos entre colonos y palestinos en la región.

Los colonos atacaron tres viviendas en la aldea de Qusra a partir del domingo, arrojando piedras y atrapando a los ocupantes, impidiéndoles salir pese a la disminución de los suministros.

Qusai Abu Rida —hermano del propietario palestino-estadounidense, quien se atrincheró en la casa con su hijo adolescente para defenderla— dijo el jueves por la mañana que el ejército de Israel los trasladó a otra vivienda, pero que aún no pueden abandonar la zona.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP