americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reales vencen a Angelinos por 7-6 y cortan racha de 4 derrotas

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — Jac Caglianone conectó un jonrón e impulsó cinco carreras en una noche de tres imparables, y los Reales de Kansas City superaron el viernes 7-6 a los Angelinos de Los Ángeles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El dominicano Steven Cruz, de los Reales de Kansas City, labora en su relevo ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 14 de agosto de 2026 (AP Foto/William Liang)
El dominicano Steven Cruz, de los Reales de Kansas City, labora en su relevo ante los Angelinos de Los Ángeles, el viernes 14 de agosto de 2026 (AP Foto/William Liang) AP

Michael Massey también pegó un jonrón y sumó tres hits. John Schreiber, Nate Pearson y el dominicano Steven Cruz lanzaron entradas de relevo sin permitir carreras por los Reales.

Cruz cerró el juego para su cuarto salvamento.

Nolan Schanuel sumó dos hits y cuatro carreras impulsadas por los Angelinos, quienes habían ganado tres duelos seguidos.

Después de que el jonrón solitario de Josh Lowe ante Alex Lange (2-7) les dio a los Angelinos una ventaja de 6-5 en la sexta, Kansas City anotó dos veces ante Tayler Saucedo (0-1) en la séptima para ponerse arriba 7-6.

Caglianone batea para .438 (de 48-21), con cinco jonrones y 18 carreras impulsadas durante una racha de 12 juegos seguidos conectando de hit. En la novena, llegó a segunda por un error y anotó mediante el sencillo impulsor de Massey con dos outs para cerrar la cuenta.

_____

Deja tu comentario

Destacados del día

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

EEUU advierte que Cuba está bajo vigilancia y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

EEUU advierte que Cuba está "bajo vigilancia" y anticipa movimientos importantes en las próximas semanas

Imagen tomada de video de la cámara corporal del policía involucrado en el caso de Jazmir Tucker, en Akron, Ohio, el 28 de noviembre del (Departamento de Policía de Akron via AP)

Ohio despide a policía que mató a niño y pagará compensación a familia

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Marco Rubio arremete contra Fidel Castro y lanza una advertencia a quienes todavía intentan seguir su ejemplo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter