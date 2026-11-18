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ARCHIVO - Maikel García de los Reales de Kansas City tras anotar una carrera, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

La persona habló el miércoles con la AP bajo condición de anonimato porque el canje no se haría oficial hasta que se completaran los exámenes físicos.

García, de 26 años, fue All-Star por primera vez en 2025, cuando bateó para .286 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas en una campaña en la que disputó 160 juegos y ganó el Guante de Oro. Esa temporada de despegue llevó a los Reales a firmar a García el pasado diciembre con un contrato de cinco años y 57,5 millones de dólares hasta la temporada 2030, con una opción del club para 2031.

García fue proclamado como el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Béisbol, conquistado por Venezuela. Bateó para .385 en el Clásico, con un jonrón y siete carreras impulsadas.

Sin embargo, García tuvo problemas con las lesiones durante la temporada pasada de MLB, comenzando con una distensión en el isquiotibial derecho en mayo, una lesión en la mano en mayo que lo hizo perderse dos meses y una distensión en el isquiotibial izquierdo en agosto que lo dejó fuera hasta mediados de septiembre. Terminó disputando apenas 82 partidos, bateando para .268 con tres jonrones y 38 carreras impulsadas.

El gerente general de los Reales, JJ Picollo, manifestó después de la campaña que el club sería agresivo en su búsqueda de ayuda de pitcheo este receso de temporada, tanto para la rotación como para el bullpen.

Miller, de 28 años, ha sido principalmente abridor, aunque sí hizo una aparición como relevista para los Mariners la temporada pasada, cuando tuvo marca de 4-10 con efectividad de 4,17.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP