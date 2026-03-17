Real Madrid, PSG y Bodø/Glimt buscan proteger su ventaja en octavos de la Liga de Campeones

Compartir en:









Federico Valverde, del Real Madrid, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de La Liga entre el Real Madrid y el Elche CF, en Madrid, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

Y, de manera asombrosa, también lo intentará el diminuto Bodø/Glimt.

La primera tanda de partidos de vuelta que se completará en los octavos de final tiene un aire de trámite, ya que el Madrid y el PSG llegan a Inglaterra con una ventaja de 3-0 sobre el Manchester City y de 5-2 sobre el Chelsea, respectivamente.

Esta podría ser una semana dura para la muy promocionada Liga Premier, ya que los seis representantes en octavos de final no lograron ganar en los partidos de ida.

El Arsenal parece el mejor posicionado entre los equipos ingleses para avanzar y se enfrentará al Bayer Leverkusen en Londres el martes con el marcador 1-1.

Luego está el Bodø/Glimt, en su temporada de debut en la Liga de Campeones y, con diferencia, el equipo menos reconocido que logró avanzar a la fase de eliminación directa.

El club noruego lidera 3-0 al Sporting de Lisboa tras el partido de ida y busca completar otra sorpresa, después de haber eliminado al Inter de Milán —subcampeón de la temporada pasada— en la ronda de playoffs y de haber vencido al Manchester City y al Atlético de Madrid en sus dos últimos partidos de la primera fase para evitar quedar eliminado.

Ningún club noruego ha alcanzado los cuartos de final desde el Rosenborg en 1997. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP