americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Real Madrid, PSG y Bodø/Glimt buscan proteger su ventaja en octavos de la Liga de Campeones

Con ventajas de tres goles, los pesos pesados de la Liga de Campeones Real Madrid y Paris Saint-Germain buscarán asegurar su lugar en los cuartos de final el martes.

Federico Valverde, del Real Madrid, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de La Liga entre el Real Madrid y el Elche CF, en Madrid, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez)
Federico Valverde, del Real Madrid, celebra tras anotar el segundo gol de su equipo durante el juego de fútbol de La Liga entre el Real Madrid y el Elche CF, en Madrid, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

Y, de manera asombrosa, también lo intentará el diminuto Bodø/Glimt.

La primera tanda de partidos de vuelta que se completará en los octavos de final tiene un aire de trámite, ya que el Madrid y el PSG llegan a Inglaterra con una ventaja de 3-0 sobre el Manchester City y de 5-2 sobre el Chelsea, respectivamente.

Esta podría ser una semana dura para la muy promocionada Liga Premier, ya que los seis representantes en octavos de final no lograron ganar en los partidos de ida.

El Arsenal parece el mejor posicionado entre los equipos ingleses para avanzar y se enfrentará al Bayer Leverkusen en Londres el martes con el marcador 1-1.

Luego está el Bodø/Glimt, en su temporada de debut en la Liga de Campeones y, con diferencia, el equipo menos reconocido que logró avanzar a la fase de eliminación directa.

El club noruego lidera 3-0 al Sporting de Lisboa tras el partido de ida y busca completar otra sorpresa, después de haber eliminado al Inter de Milán —subcampeón de la temporada pasada— en la ronda de playoffs y de haber vencido al Manchester City y al Atlético de Madrid en sus dos últimos partidos de la primera fase para evitar quedar eliminado.

Ningún club noruego ha alcanzado los cuartos de final desde el Rosenborg en 1997.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Destacados del día

Un hombre recoge basura mientras los turistas viajan en un automóvil clásico estadounidense durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa)

CUBA SIGUE EN APAGÓN MASIVO: reconectan de Pinar del Río a Holguín, oriente continúa sin electricidad

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

Trump afirma que tendrá el honor de tomar Cuba en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.
ULTIMA HORA

Trump afirma que tendrá "el honor de tomar Cuba" en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Israel elimina a Ali Larijani, figura clave del régimen iraní, en ataque aéreo en Teherán

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter