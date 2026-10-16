Real Madrid pide dimisión del presidente de la Liga por comparación con propaganda nazi

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez previo al partido contra Villarreal en La Liga española, el sábado 10 de octubre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Javier Tebas arremetió contra el Madrid el viernes en redes sociales con una larga publicación en la que criticó cómo el canal de televisión del club sostiene que los árbitros perjudican sus opciones de ganar.

El canal emite con regularidad recopilaciones de lo que considera errores graves de los colegiados designados para los próximos partidos del club 15 veces campeón de Europa.

Tebas comparó esa táctica con las de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

“La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES (sic) y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos”, escribió Tebas. “Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”.

“La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista”, agregó.

El Madrid respondió al afirmar en un comunicado que Tebas, quien ha chocado varias veces a lo largo de los años con el presidente del club, Florentino Pérez, no es apto para desempeñar su cargo representando a los principales clubes de España y pidió “su dimisión inmediata”.

“Estas declaraciones constituyen un nuevo episodio de los ataques reiterados de Javier Tebas contra el Real Madrid, su presidente y sus medios de comunicación”, dijo el Madrid. "Resulta inadmisible que aproveche incluso preguntas, informaciones u opiniones de periodistas ajenos al club para dirigir contra nosotros sus descalificaciones, atribuyéndonos actuaciones de terceros sobre las que no tenemos responsabilidad alguna.

“La conducta reiterada de Javier Tebas evidencia una falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales”, sostuvo el club. "Sus ataques constantes al Real Madrid y a quienes reclaman transparencia y regeneración constituyen, a juicio de nuestro club, una auténtica lacra para el fútbol español.

El técnico José Mourinho también ha expresado quejas de que el Madrid, que ostenta el récord de 36 títulos de liga en España, resulta perjudicado con frecuencia por los árbitros.

En septiembre, el Madrid exigió que Tebas dimitiera después de que criticara al club por atacar al equipo arbitral en la derrota 2-1 en el campo del Atlético de Madrid.

En el comunicado del viernes, el Madrid reiteró su queja de que Tebas no ha hecho lo suficiente ante la investigación judicial en curso sobre los presuntos pagos del Barcelona durante varios años a un funcionario del comité arbitral de la federación española de fútbol.

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FUENTE: AP