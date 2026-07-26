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Rays limitan a Guardianes a un hit y completan barrida con triunfo 1-0

ST. PETERSBURG, Florida (AP) — Drew Rasmussen permitió un hit en siete entradas, Cedric Mullins impulsó la única carrera del juego con un sencillo de toque y los Rays de Tampa Bay completaron una barrida de tres juegos sobre los Guardianes de Cleveland con una victoria por 1-0 el domingo.

Ryan Vilade de los Rays de Tampa Bay tras batear un sencillo ante los Guadianes de Cleveland, el domingo 26 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Ryan Vilade de los Rays de Tampa Bay tras batear un sencillo ante los Guadianes de Cleveland, el domingo 26 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Rasmussen (9-5) permitió un doble del primer bate a Steven Kwan para abrir el juego antes de retirar a 21 de los últimos 23 bateadores que enfrentó, incluidos los últimos 12. Rasmussen ponchó a nueve y dio una base por bolas.

Tampa Bay dejó en blanco a su rival por octava vez esta temporada, al conseguir su segunda victoria por 1-0 ante Cleveland en 2026. La otra fue el 28 de abril.

El juego terminó en 1 hora y 58 minutos, el cuarto encuentro de las Grandes Ligas esta temporada que se completa en menos de dos horas.

Parker Messick (8-6) permitió seis hits y ponchó a seis, al ceder una carrera en 7 2/3 entradas por Cleveland, que ha perdido cinco juegos consecutivos. Los Guardianes anotaron un total de tres carreras en la serie. Tampa Bay cerró la serie con blanqueadas consecutivas.

Garrett Cleavinger lanzó una octava entrada sin permitir carreras antes de que Bryan Baker concretara su 17mo salvamento consecutivo y el 28vo en total, tras ponchar al venezolano Brayan Rocchio con la carrera del empate en primera para terminar el juego.

Los Rays, líderes de la División Este de la Liga Americana, mejoraron a 38-15 en casa esta temporada.

Tampa Bay anotó la única carrera del juego después de que Chandler Simpson abrió la quinta entrada con un sencillo al jardín izquierdo, avanzó a segunda con un lanzamiento descontrolado, pasó a tercera cuando Ben Williamson rodó a segunda y luego anotó con el sencillo de toque de Mullins.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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