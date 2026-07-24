americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rays apalean 11-3 a Guardianes con jonrones de Ryan Vilade y Richie Palacios

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Ryan Vilade y Richie Palacios conectaron jonrones, Nick Fortes sumó cuatro hits y los Rays de Tampa Bay apabullaron el viernes 11-3 a los Guardianes de Cleveland.

Richie Palacios, de los Rays de Tampa Bay, suelta el bate tras conectar un jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Chris OMeara)
Richie Palacios, de los Rays de Tampa Bay, suelta el bate tras conectar un jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 24 de julio de 2026 (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Shane McClanahan (9-6) permitió una carrera con dos hits, ponchó a tres y otorgó dos bases por bolas en cinco entradas. Mejoró a 7-1 en nueve aperturas en casa esta temporada.

Chris Roycroft logró el primer salvamento de su carrera, al permitir dos carreras con cuatro hits en tres innings.

Fortes igualó el número máximo de su carrera en hits, impulsó un par de carreras y anotó dos veces, además de extender a cinco juegos su racha de imparables.

Ha bateado de 19-11 en ese periodo.

Del cuarto al noveno bate de Tampa Bay

Los bateadores de Tampa Bay se combinaron para conectar de 26-13 con 10 carreras impulsadas en el juego.

Joey Cantillo (8-6) permitió cinco carreras en 3 2/3 entradas y Austin Hedges conectó un jonrón de dos carreras en la novena por los Guardianes. Cleveland ha perdido tres juegos consecutivos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Jugadores de la selección española posan con el trofeo tras ganar la Copa Mundial a su arribo al aeropuerto de Barajas en Madrid el lunes 20 de julio del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)

La campeona mundial España vuelve a casa y serán recibidos por el Rey y con desfile

Destacados del día

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

EEUU sanciona firmas clave del petróleo y el gas en Cuba y amplía el cerco financiero contra la red de GAESA

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón
VIDEO

TIROTEO MORTAL EN MATANZAS: arrestan al autor del asesinato en el barrio de Colón

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter