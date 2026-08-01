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Rasmussen, Fortes y Baker impulsan a Rays a vencer 1-0 a Medias Blancas

SAN PETESBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Drew Rasmussen ponchó a 10 en seis sólidas entradas y Nick Fortes impulsó la única carrera del juego, mientras los Rays de Tampa Bay vencieron el sábado por 1-0 a los Medias Blancas de Chicago.

El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Drew Rasmussen, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 1 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Drew Rasmussen, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 1 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Bryan Baker consiguió su 31er salvamento de la temporada, el mayor total de la Liga Americana, al concretar su 20ma oportunidad consecutiva tras retirar a los bateadores tercero, cuarto y quinto de Chicago en la novena entrada.

Rasmussen (10-5) permitió cuatro hits, todos sencillos, y otorgó una base por bolas. Solo dos corredores de Chicago avanzaron más allá de la primera base, y el equipo vio cortada su racha de tres victorias consecutivas.

Noah Schultz (3-8) permitió tres hits en cinco entradas.

Cinco lanzadores de Tampa Bay se combinaron para ponchar a 16 bateadores, mientras los Rays lograron su novena victoria por blanqueada de la temporada y la cuarta en los últimos siete juegos. El sábado fue la tercera victoria 1-0 de la campaña y la segunda en la última semana.

Los Rays rompieron el empate sin carreras en la quinta entrada, cuando Jonny DeLuca abrió con un sencillo, se robó la segunda con un out y avanzó a tercera con un rodado a primera de Ben Williamson. Fortes siguió con una línea al jardín izquierdo corto, con la que DeLuca anotó.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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