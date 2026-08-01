Rasmussen, Fortes y Baker impulsan a Rays a vencer 1-0 a Medias Blancas

Compartir en:









El lanzador de los Rays de Tampa Bay, Drew Rasmussen, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el sábado 1 de agosto de 2026, en San Petersburgo, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Bryan Baker consiguió su 31er salvamento de la temporada, el mayor total de la Liga Americana, al concretar su 20ma oportunidad consecutiva tras retirar a los bateadores tercero, cuarto y quinto de Chicago en la novena entrada.

Rasmussen (10-5) permitió cuatro hits, todos sencillos, y otorgó una base por bolas. Solo dos corredores de Chicago avanzaron más allá de la primera base, y el equipo vio cortada su racha de tres victorias consecutivas.

Noah Schultz (3-8) permitió tres hits en cinco entradas.

Cinco lanzadores de Tampa Bay se combinaron para ponchar a 16 bateadores, mientras los Rays lograron su novena victoria por blanqueada de la temporada y la cuarta en los últimos siete juegos. El sábado fue la tercera victoria 1-0 de la campaña y la segunda en la última semana.

Los Rays rompieron el empate sin carreras en la quinta entrada, cuando Jonny DeLuca abrió con un sencillo, se robó la segunda con un out y avanzó a tercera con un rodado a primera de Ben Williamson. Fortes siguió con una línea al jardín izquierdo corto, con la que DeLuca anotó.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP