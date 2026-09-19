americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Raphinha firma triplete y el Barcelona sigue arrollando en La Liga con triunfo 3-1 ante el Sevilla

Raphinha mantuvo su forma arrolladora con un triplete en la victoria el sábado del Barcelona 3-1 ante el Sevilla y el campeón defensor encadenó su séptimo triunfo consecutivo en La Liga.

Raphinha celebra con su compañero del Barcelona Lamine Yamal tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro de La Liga ante el Sevilla el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton)
Raphinha celebra con su compañero del Barcelona Lamine Yamal tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro de La Liga ante el Sevilla el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton) AP

Lamine Yamal asistió en dos de los goles del incontenible brasileño para llevarlo a 12 en La Liga hasta ahora —uno menos de los que Raphinha anotó en toda la temporada pasada.

El Barça suma 31 goles en siete partidos y se colocó seis puntos por delante del Real Madrid, que el domingo enfrenta al Atlético de Madrid en el derbi capitalino.

Raphinha recortó hacia adentro ante un defensor y encontró el ángulo inferior derecho para su primer gol, que llegó a mitad de la primera parte y después de que Youssouf Fofana adelantara al Sevilla.

Lamine Yamal descolocó a la defensa del Sevilla con una rápida maniobra antes de centrar para que Raphinha cabeceara desde cerca a los 52 minutos, luego, Yamal volvió a asistir.

Salvo una lesión, Raphinha está encaminado a superar su mejor registro: 18 goles en la liga hace dos campañas.

El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello llegó a siete goles en lo que va de campaña en el empate 1-1 como visitante ante Osasuna.

Después de ser aplastado 7-2 por el Barça a mitad de semana, el Racing Santander fue goleado 5-0 por el Celta Vigo, con Pablo Durán anotando dos veces.

El Alavés empató 0-0 en Athletic Bilbao en un derbi del País Vasco.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Caracas. (AP Foto/Pedro Mattey)

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter