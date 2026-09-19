Raphinha firma triplete y el Barcelona sigue arrollando en La Liga con triunfo 3-1 ante el Sevilla

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Raphinha celebra con su compañero del Barcelona Lamine Yamal tras anotar el segundo gol de su equipo en el encuentro de La Liga ante el Sevilla el sábado 19 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton) AP

Lamine Yamal asistió en dos de los goles del incontenible brasileño para llevarlo a 12 en La Liga hasta ahora —uno menos de los que Raphinha anotó en toda la temporada pasada.

El Barça suma 31 goles en siete partidos y se colocó seis puntos por delante del Real Madrid, que el domingo enfrenta al Atlético de Madrid en el derbi capitalino.

Raphinha recortó hacia adentro ante un defensor y encontró el ángulo inferior derecho para su primer gol, que llegó a mitad de la primera parte y después de que Youssouf Fofana adelantara al Sevilla.

Lamine Yamal descolocó a la defensa del Sevilla con una rápida maniobra antes de centrar para que Raphinha cabeceara desde cerca a los 52 minutos, luego, Yamal volvió a asistir.

Salvo una lesión, Raphinha está encaminado a superar su mejor registro: 18 goles en la liga hace dos campañas.

El delantero del Rayo Vallecano Sergio Camello llegó a siete goles en lo que va de campaña en el empate 1-1 como visitante ante Osasuna.

Después de ser aplastado 7-2 por el Barça a mitad de semana, el Racing Santander fue goleado 5-0 por el Celta Vigo, con Pablo Durán anotando dos veces. El Alavés empató 0-0 en Athletic Bilbao en un derbi del País Vasco. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP