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Raphinha firma nuevo contrato con Barcelona hasta 2030

BARCELONA (AP) — Raphinha acordó un nuevo contrato con el Barcelona que mantendrá al delantero brasileño en el club catalán hasta 2030.

Raphinha celebra tras marcar el tercer gol del Barcelona ante Alavés en la liga española, el sábado 31 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)
Raphinha celebra tras marcar el tercer gol del Barcelona ante Alavés en la liga española, el sábado 31 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort) AP

El Barça anunció el nuevo acuerdo con su máximo goleador el jueves. Su contrato anterior era hasta 2028.

Raphinha, de 29 años, se ha consolidado como un jugador de clase mundial desde que llegó al Barça procedente de Leeds en 2022. Ha sido fundamental en la conquista de tres títulos de La Liga española, incluidos los dos más recientes, destacándose en el ataque junto con Lamine Yamal.

“Me siento muy orgulloso por todo aquello que he conquistado en el club, digo individualmente y también colectivamente. Y obviamente espero tener más años si posible”, dijo Raphinha posterior al anuncio de su renovación. "Obviamente, si mis piernas me permitan seguir jugando a un alto nivel, me encantaría terminar mi carrera en el club”

Está teniendo una temporada excepcional tras convertirse en el centrodelantero del equipo. Ha marcado 19 goles en 13 partidos en todas las competiciones, incluidos 15 tantos, la cifra más alta de La Liga.

“Los números no me los imaginaría llegar en este momento de temporada, me han sorprendido un poco, pero ahora mismo creo que puedo llegar mucho más lejos", destacó. "Para jugar de nueve daría todo lo que tengo para adaptarme lo más rápido posible, y estando cerca de la portería es más fácil con la calidad de equipo que tenemos”.

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