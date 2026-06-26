Rangers vencen 5-4 a los Azulejos y Eovaldi gana su 3ra apertura seguida

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El bateador designado de los Rangers de Texas, Justin Foscue, conecta un sencillo productor de una carrera contra los Azulejos de Toronto durante la primera entrada de un partido de béisbol en Toronto, el viernes 26 de junio de 2026. (Jon Blacker/The Canadian Press vía AP) AP

Jacob Latz lanzó la novena para su 16º salvamento en 18 oportunidades, mientras Texas sobrevivió a una reacción tardía de Toronto para ganar por quinta vez en ocho juegos.

Eovaldi (8-7) dio base por bolas a Daulton Varsho en la segunda y no permitió un hit hasta que el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó un sencillo en la cuarta. Eovaldi permitió cinco hits.

Foscue y el dominicano Ezequiel Duran añadieron sencillos impulsores en la primera.

Foscue impulsó a Jake Burger con un jonrón con un out en la tercera.

Corbin (2-4) permitió cinco carreras y siete hits en 4 1/3 entradas, y extendió a seis aperturas su racha sin victorias.

El campocorto de los Rangers, Corey Seager, tuvo el día libre después de regresar de la lista de conmociones el jueves. Se espera que sea titular el sábado. ___

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