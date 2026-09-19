Rangers lidera Oeste de la Americana y Quantrill sale lesionado en triunfo 6-3 ante Azulejos

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El pelotero de los Rangers de Texas, Josh Jung, recorre las bases tras conectar un cuadrangular solitario ante el lanzador abridor de los Azulejos de Toronto, José Soriano, durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 19 de septiembre de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/Julio Cortez) AP

Texas (78-77) ha ganado seis de siete y se colocó medio juego por delante de Houston (77-78), que tiene el desempate. Los Rangers tienen marca ganadora por primera vez desde antes de la jornada del 11 de agosto.

Jordan Montgomery (1-0) consiguió su primera victoria desde el 14 de agosto de 2024 al lanzar 3 2/3 entradas sin permitir hit.

Los Azulejos, campeones de la Liga Americana (76-79), han perdido ocho de 12. Están a tres juegos de los Medias Blancas por el último comodín de la Liga Americana.

Tras Quantrill entró Montgomery, y Nathan Eovaldi, Robert Garcia, Chase Silseth y Jacob Latz lanzaron una entrada cada uno.

Texas anotó dos veces en la segunda ante el dominicano José Soriano (12-8) sin conectar hit, ayudado por una base por bolas, un pelotazo, un error de tiro dentro del cuadro y un lanzamiento descontrolado.

Soriano permitió seis carreras —cinco limpias— al enfrentar a tres bateadores en la sexta.

___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP