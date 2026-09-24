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Rangers cierran en casa con triunfo 3-1 sobre Mets y mantienen el liderato del Oeste de la Americana

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Josh Jung y Corey Seager despacharon jonrones, Kumar Rocker lanzó cinco sólidas entradas y Texas cerró su calendario en casa con una victoria 3-1 sobre los Mets de Nueva York, lo que aseguró que los Rangers se mantendrían al menos empatados en el liderato del Oeste de la Liga Americana de cara al último fin de semana de la temporada regular.

Corey Seager de los Rangers de Texas recorre las bases tras batear un jonrón ante los Mets de Nueva York, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)
Corey Seager de los Rangers de Texas recorre las bases tras batear un jonrón ante los Mets de Nueva York, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

Texas (79-80) puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas y se colocó medio juego por delante de Houston, que jugaba el jueves por la noche ante los Atléticos. Los Astros (78-80) tienen a favor el desempate por enfrentamientos directos con los Rangers.

Texas, que termina la temporada regular con tres juegos en Minnesota, tomó la ventaja definitiva con el jonrón de dos carreras de Jung en la primera entrada ante el novato zurdo Zac Thornton (5-6). Seager cortó una mala racha de 0 de 15 cuando abrió la sexta con su 19no jonrón.

Rocker (6-11) ponchó a cuatro mientras permitió una carrera y tres hits. Jordan Montgomery, el cuarto relevista de los Rangers, lanzó una novena perfecta para su segundo salvamento en las Grandes Ligas. Ha realizado 161 aperturas y 17 apariciones como relevista a lo largo de nueve temporadas en las Grandes Ligas.

El puertorriqueño Francisco Lindor abrió el juego con un doble y anotó con el sencillo de Carson Benge con dos outs para poner a Nueva York arriba 1-0. Benge tiene el récord de novato de los Mets con 160 hits.

Thornton ponchó a cuatro y dio una base por bolas en sus cinco entradas. Permitió cuatro hits y las únicas carreras que concedió fueron en el 12do jonrón de Jung. Seager la desapareció ante el dominicano Jefry Yan.

Jung, que terminó con tres hits y una base por bolas, batea para .341 (15 de 44) en 11 juegos desde que salió de la lista de lesionados el 12 de septiembre. Se perdió 47 juegos por una distensión en la pantorrilla izquierda.

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