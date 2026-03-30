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Randle brilla con 24 puntos y los Timberwolves aplastan 124-94 a los Mavericks

DALLAS (AP) — Julius Randle, oriundo de Dallas, anotó 24 puntos, Anthony Edwards sumó 17 unidades desde la banca en su regreso tras una ausencia de seis partidos, y los Timberwolves de Minnesota vencieron 124-94 a los Mavericks de Dallas la noche del lunes.

Se anunció que Edwards sería titular, pero llegó tarde a la duela y fue reemplazado en la alineación por Mike Conley. Edwards ingresó cuando habían transcurrido 2:01.

Edwards llegó al partido necesitando jugar en cada uno de los encuentros restantes de los Timerwolves para cumplir con el mínimo de 65 partidos de la NBA y ser elegible para la consideración del equipo All-NBA.

Ayo Dosunmu registró 16 tantos, 15 rebotes y 12 asistencias para su primer triple-doble desde que fue adquirido de Chicago en la fecha límite de traspasos.

Los Timberwolves (46-29) pasaron a ocupar en solitario el quinto lugar de la Conferencia Oeste, con medio partido de ventaja sobre Houston, que no jugó.

Rudy Gobert, de Minnesota, aportó 14 puntos y 10 rebotes. Donte DiVincenzo encestó cinco de nueve triples y terminó con 15 unidades.

Daniel Gafford anotó 21 tantos para liderar a los Mavericks (24-51), destinados a la lotería, que han perdido sus últimos 13 partidos en casa.

El novato estrella de los Mavericks, Cooper Flagg, anotó 12 puntos con cinco de 19 en tiros de campo después de comenzar con uno de 10.

La racha de derrotas en casa de los Mavericks es la más larga en los 25 años del American Airlines Center. Es su peor seguidilla desde que perdieron sus primeros 19 partidos en el entonces demolido Reunion Arena para comenzar la temporada 1993-94.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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