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Ramírez vuelve a allanar el camino para triunfo de Guardianes, 5-4 ante Yankees

NUEVA YORK (AP) — José Ramírez conectó uno de los tres vuelacercas de Cleveland ante Gerrit Cole y terminó con tres hits por segundo juego consecutivo, para que los Guardianes superaran el miércoles 5-4 a los Yankees de Nueva York.

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, festeja luego de batear un jonrón solitario en el juego del miércoles 3 de junio de 2026 ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Seth Wenig)
El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, festeja luego de batear un jonrón solitario en el juego del miércoles 3 de junio de 2026 ante los Yankees de Nueva York (AP Foto/Seth Wenig) AP

El toletero de Nueva York Aaron Judge se perdió su segundo juego seguido debido a una contusión ósea en la parte superior del costado derecho, que le ha estado causando dolor en el hombro de ese lado. Judge tenía previsto ver a un especialista el miércoles y los Yankees aún esperaban más información, indicó el mánager Aaron Boone antes del encuentro.

Kyle Manzardo pegó jonrón por segunda noche consecutiva en el Bronx y conectó dos dobles. Rhys Hoskins también se voló la barda e impulsó tres carreras por los Guardianes, que mejoraron a 10-1, el mejor registro de las Grandes Ligas como visitantes, desde el 6 de mayo.

Cleveland, que ha ganado 15 de 20 en total, buscará barrer la serie de tres juegos este jueves por la tarde en este duelo entre contendientes de la Liga Americana. Gavin Williams (9-3) permitió tres carreras y ponchó a seis en 5 1/3 entradas para ganar su cuarta apertura consecutiva con los Guardianes, quienes ganaron una serie en el Yankee Stadium por primera vez desde septiembre de 2021.

Jazz Chisholm Jr. y el panameño José Caballero conectaron jonrón por los Yankees. Cody Bellinger aportó un par de elevados de sacrificio.

Cole (1-1) permitió cuatro carreras y seis hits, con apenas dos ponches, en 5 1/3 entradas. El ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana de 2023 había lanzado 12 2/3 entradas sin permitir carrera, con 12 ponches, en dos aperturas esta temporada desde su regreso tras una cirugía reconstructiva del codo.

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