Ramírez llega a 1.000 impulsadas y los Guardianes remontan 5-3 a los Atléticos

Compartir en:









El dominicano Ramírez la sacó del parque en la sexta entrada para darle a los Guardianes una ventaja de dos carreras. Su 12do jonrón también fue la carrera impulsada número 1.000 del siete veces All-Star, lo que lo convirtió en apenas el segundo jugador de Cleveland en alcanzar esa cifra. Earl Averill impulsó 1.084 carreras.

Bazzana rompió el empate 3-3 en la quinta, mientras los Guardianes reaccionaban después de quedar abajo 3-0 en el primer episodio.

Cleveland, con marca de 18-9 desde el 20 de agosto, llegó empatado con Chicago en el primer lugar de la división. Los Medias Blancas tienen el desempate a su favor por enfrentamientos directos.

Cantillo (10-9) permitió dos imparables en seis entradas tras reemplazar al abridor panameño Daniel Espino. Cantillo no ha permitido carreras en 10 entradas a lo largo de sus dos aperturas más recientes.

Hunter Gaddis y Cade Smith completaron el juego combinado de tres hits. Smith trabajó la novena para su 38vo salvamento.

Zack Gelof conectó un cuadrangular de tres carreras por los A's, que tienen marca de 0-4 en su último viaje como visitantes de 2026.

El venezolano Bryan Rocchio, quien lidera a todos los bateadores últiomos en el orden en las mayores en carreras impulsadas con 50, conectó un doble de dos carreras y anotó con el sencillo de Ramírez con dos outs. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP