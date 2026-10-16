Raimondo marca triplete para Frosinone en Italia. Fráncfort corta sequía sin ganar en casa

Giorgio Cittadini, de Frosinone, y Armand Lauriente, de Sassuolo, disputan un balón en un partido de la Serie A italiana, realizado el viernes 16 de octubre de 2026 (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) AP

Younes Ebnoutalib anotó un gol en los últimos minutos para dar al Eintracht Fráncfort una victoria por 1-0 sobre el Colonia y puso fin a su racha de seis partidos sin ganar en casa en la Bundesliga.

En España, el modesto Levante sumó puntos por segundo partido consecutivo al borrar una desventaja para empatar 1-1 en el campo del Deportivo La Coruña.

En Alemania, ninguno de los dos equipos generó muchas ocasiones, pero Ebnoutalib definió con precisión a los 77 minutos tras una asistencia de Noëll Aséko Nkili, quien había reemplazado a Mario Götze unos momentos antes.

El resultado fue una victoria bienvenida para un equipo que perdió 6-0 en Leipzig en su compromiso anterior y que ahora trepa al octavo puesto.

El Colonia cayó al 11mo lugar tras encadenar 16 partidos consecutivos como visitante sin ganar, la racha vigente más larga en la Bundesliga.

Giacomo Calo abrió el marcador por el Frosinone con ayuda de un error del portero. Aunque Domenico Berardi empató para los visitantes al cuarto de hora, Raimondo tomó el control poco después con una serie de tantos clásicos de un cazagoles.

El delantero, cedido por el Bologna, anotó a los 26 y 30 minutos, y añadió el cuarto en la segunda mitad, después de que Kristian Thorstvedt recortó la diferencia.

Con ello, el Raimondo de 22 años llegó a siete goles en siete partidos, tras haber marcado dobletes ante Fiorentina y Venezia antes del parón internacional.

La victoria puso al Frosinone de vuelta en la senda correcta tras la derrota 3-0 sufrida ante Napoli el fin de semana pasado, y lo coloca en el quinto puesto de la tabla de la Serie A.

El Sassuolo es 11mo y ahora no ha logrado mantener su arco en cero en ninguno de sus siete partidos de la Serie A esta temporada.

Le Mans recibe 3 tantos en la segunda mitad

Tolosa aprovechó una segunda mitad dominante para poner fin a la racha invicta del Le Mans en casa en la Ligue 1.

De regreso a la máxima categoría después de 16 años de ausencia, Le Mans no había perdido en sus primeros tres partidos como local esta temporada.

Pero un gol del delantero canadiense Jacen Russell-Rowe puso por delante al Tolosa a los 46 minutos, y el mediocampista noruego Aron Donnum añadió el segundo al cumplirse la hora de juego.

El danés Casper Tengstedt anotó el tercero a los 87.

Le Mans ha recibido goles en los siete partidos de liga que ha disputado esta temporada.

El equipo recién ascendido se ubica en el 15to puesto, mientras que el Tolosa subió al séptimo.

Levante marca tarde en La Coruña

El primer gol de la temporada de Daniel Requena le dio al Levante un empate en el campo del Deportivo La Coruña y amplió a cinco partidos la racha del equipo local sin ganar.

La Coruña comenzó la temporada con una racha invicta de cinco partidos, pero desde entonces no ha vuelto a ganar.

Se puso en ventaja gracias al delantero camerunés Bil Nsongo a los 63 minutos, pero Requena empató a ocho minutos del final.

El Levante ha sumado ahora cuatro puntos de sus últimos seis y se alejó una unidad más de los tres últimos puestos.

La Coruña se mantuvo en el octavo lugar con 11 puntos.

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FUENTE: AP