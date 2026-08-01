Rafaela pega 2 jonrones y Medias Rojas toman ventaja en la 8va para vencer 3-2 a Dodgers

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Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, se desliza en la intermedia frnete al venezolano Andruw Monasterio, de los Medias Rojas de Boston, el sábado 1 de agosto de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Los Medias Rojas han ganado cuatro encuentros seguidos, incluidos los dos primeros juegos de la serie contra los Dodgers. Los Medias Rojas tienen marca de 13-3 desde la pausa del Juego de Estrellas y de 22-4 desde el inicio de julio.

Los únicos hits que permitió el derecho de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto en siete entradas fueron jonrones de Ceddanne Rafaela en la primera y la tercera. Yamamoto retiró a 13 bateadores consecutivos después del segundo cuadrangular de Rafaela.

El doble del venezolano Monasterio al jardín izquierdo puso fin a la racha de Yamamoto. Monasterio avanzó a tercera con un toque de bola para sencillo del mexicano Jarren Duran antes de anotar con el rodado de Wong para doble matanza.

El dominicano Teoscar Hernández conectó tres hits, incluido un jonrón de dos carreras ante el zurdo de Boston Payton Tolle en la segunda entrada. Tolle permitió dos carreras con nueve hits en seis entradas. Justin Slaten (2-4) lanzó una séptima entrada sin permitir carreras.

El zurdo cubano de los Medias Rojas Aroldis Chapman lanzó una novena perfecta para su 27mo salvamento.

Yamamoto (11-7) permitió tres carreras con cuatro hits en ocho entradas.

Los Medias Rojas dejaron fuera al primera base venezolano Willson Contreras, quien se sometió a pruebas por conmoción cerebral después de recibir un pelotazo en un costado del casco el viernes por la noche. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP