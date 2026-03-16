Racing gana con doblete de “Maravilla”, San Lorenzo sufre duro golpe e Independiente cae en Córdoba

Además, en el cierre de la jornada del lunes, Independiente no supo sostener su ventaja inicial y perdió 2-1 con Instituto en Córdoba.

“Maravilla” Martínez se recuperó en tiempo récord de un esguince de 2do grado en su tobillo izquierdo y le pidió al entrenador Gustavo Costas que lo pusiera de arranque en el “Cilindro” de Avellaneda.

Y el delantero central cumplió con creces: marcó a los 55 y a los 90+3 para estirar a siete la racha de partidos consecutivos sin derrotas (cuatro triunfos y tres empates) de la “Academia”, ubicada en el sexto puesto de la Zona B.

“Todavía seguimos con un poquito de dolor pero tenía fe y confianza de que podía jugar este partido”, explicó Martínez, convertido ya en uno de los máximos goleadores de Racing en este siglo.

Estudiantes de Río Cuarto se mantiene último, con apenas una victoria y una igualdad cosechadas en diez partidos, y continúa en zona de descenso.

En el “Nuevo Gasómetro”, San Lorenzo encajó una derrota muy dura a manos de Defensa y Justicia, que continúa invicto y ocupa el tercer lugar en la Zona A, liderada por Vélez Sarsfield.

El público del “Ciclón” despidió a sus jugadores con una fuerte silbatina y cantó que “se vayan todos”, en alusión también al cuerpo técnico y los dirigentes. De los últimos siete partidos, el equipo de Damián Ayude apenas ganó uno.

Uno de los tantos del conjunto dirigido por Mariano Soso fue marcado por el uruguayo Juan Gutiérrez, mientras que su compatriota Cristopher Fiermarín contuvo un penal ejecutado por Alexis Cuello.

En San Lorenzo vio la roja en el complemento el joven de 20 años Agustín Ladstatter. La única buena noticia para el “Ciclón” fue el doblete goleador de su flamante incorporación, Rodrigo Auzmendi.

Independiente tampoco levanta cabeza. El equipo de Gustavo Quinteros arrancó ganando en Córdoba, con un golazo del uruguayo Matías Abaldo, pero de inmediato Instituto lo igualó con un tanto de Alex Luna. Y antes del cierre del primer tiempo la “Gloria” volvió a gritar por medio de Giuliano Cerato.

Al “Rojo”, que venía de una igualdad épica 4-4 con Unión, esta vez no le alcanzó con su embestida del final, y si bien sigue en puestos de playoffs en la Zona A, su rendimiento viene en baja y los resultados dejaron de acompañarlo: de los últimos 15 puntos solo pudo sumar cinco.

“Nos vamos con un sabor amargo, no merecimos perder. No supimos aprovechar nuestras chances”, afirmó el zaguero visitante Kevin Lomónaco.

En otros cotejos disputados el lunes, Barracas Central derrotó 2-1 como local a Atlético Tucumán y escaló a puestos de playoffs en la Zona B, mientras que Huracán no pasó de un pálido empate sin goles en su visita al modesto Aldosivi de Mar del Plata.

La fecha se cerrará el martes con tres cotejos, entre los que destaca Lanús-Newell ’s Old Boys. Además, jugarán Central Córdoba-Riestra y Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de La Plata.

FUENTE: AP