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Racha perdedora de Marlins se extiende a 12, récord de la franquicia, al perder 5-3 ante Padres

MIAMI (AP) — Manny Machado y Jackson Merrill despacharon jonrones en la octava entrada y los Padres de San Diego remontaron un déficit temprano de tres carreras para vencer el domingo 5-3 a Miami, ampliando la racha de derrotas de los Marlins a un récord de la franquicia de 12.

Manny Machado de los Padres de San Diego recorre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras en el octavo inning ante los Marlins de Miami, el domingo 26 de juio de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Manny Machado de los Padres de San Diego recorre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras en el octavo inning ante los Marlins de Miami, el domingo 26 de juio de 2026, en Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El dominicano Machado también impulsó una carrera con un doble, mientras que el venezolano Luis Rengifo conectó un doble y un sencillo y Ty France aportó dos sencillos por los Padres.

Los Marlins habían perdido previamente 11 seguidos en junio de 2011 y en dos rachas distintas en 1998. Miami no gana desde una victoria 8-4 sobre Seattle el 9 de junio.

Abajo 3-1, los Padres anotaron cuatro veces ante el relevista Lake Bachar (1-2) en la octava. Machado conectó un batazo de dos carreras que empató el juego antes de que el jonrón solitario de Merrill pusiera a San Diego al frente. Rengifo pegó un doble y anotó con un sencillo del dominicano Luis Campusano.

Los abucheos de la multitud de 21.675 se hicieron notar después del tercer out que puso fin a la octava. Miami no gana desde una victoria sobre Seattle el 9 de julio.

El dominicano Wandy Peralta (2-2) sacó los tres outs en la séptima y el cubano Adrian Morejón siguió con una octava sin carreras antes de que Mason Miller cerrara para su 27mo salvamento.

El relevista de los Marlins Michael Petersen salió del juego con una contusión en el antebrazo derecho después de conseguir el último out de la quinta. Petersen reemplazó al abridor Janson Junk tras el doble impulsor de Machado que acercó a los Padres 3-1. France conectó un batazo de regreso al lanzador que se desvió en el antebrazo de Petersen y fue hacia el receptor Joe Mack, quien retiró a France en primera.

Junk permitió una carrera y siete hits mientras ponchaba a siete.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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