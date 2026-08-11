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Qwan’tez Stiggers, de los Jets de Nueva York, al hospital tras perder el conocimiento en práctica

FLORHAM PARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El cornerback de los Jets de Nueva York, Qwan'tez Stiggers, fue trasladado a un hospital en ambulancia después de perder brevemente el conocimiento el martes durante un entrenamiento conjunto con los Buccaneers de Tampa Bay.

ARCHIVO - El esquinero de los Jets de Nueva York, QwanTez Stiggers, calienta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville, en Jacksonville, Florida, el 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, Archivo)
ARCHIVO - El esquinero de los Jets de Nueva York, Qwan'Tez Stiggers, calienta antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Jaguars de Jacksonville, en Jacksonville, Florida, el 14 de diciembre de 2025. (Foto AP/Phelan M. Ebenhack, Archivo) AP

El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, indicó que Stiggers, de 24 años, estaba consciente y hablando en el campo antes de que lo colocaran en una camilla y lo llevaran para una evaluación adicional. No hubo información inmediata sobre el estado de Stiggers, pero Glenn dio a entender que el cornerback estaba bien.

“Pudo hablar y quiero asegurarme de ir a verlo después de esto, solo para asegurarme de que todo esté bien. Pero, en su mayor parte, estaba bien”, comentó Glenn.

Los Jets y los Buccaneers estaban en medio de ejercicios de equipos especiales cuando, según Glenn, Stiggers se acercó a la banda.

“De hecho, se desplomó. Lo bueno es que estaba consciente. Nuestros muchachos hicieron un trabajo excelente, igual que la mayoría de los equipos médicos en esta liga en situaciones así, y tomaron las medidas necesarias para asegurarse de que hagamos todo lo posible cuando se trata de esas situaciones”, relató Glenn.

Aun así, fue una escena algo aterradora, ya que varios compañeros de los Jets se arrodillaron cerca de la banda y algunos formaron un círculo de oración. Tras varios minutos, colocaron a Stiggers en una camilla con lo que parecía ser una vía intravenosa y lo subieron a la ambulancia, mientras aficionados sentados cerca del área aplaudían en señal de apoyo.

“Fue muy triste, muy emotivo. Te arrodillas y dices una oración por él y esperas que esté bien”, expresó el corredor Breece Hall.

“Lo que nos han compartido es que las cosas van por buen camino”, añadió el tackle defensivo Harrison Phillips.

El entrenamiento se reanudó después de haber sido detenido por más de 10 minutos mientras atendían a Stiggers.

Stiggers había estado involucrado antes en uno de los pocos momentos tensos durante la práctica, cuando un jugador de los Buccaneers lanzó su casco por el campo después de que jugadores de ambos equipos se enfrascaran en un altercado.

Stiggers afronta su tercera temporada con los Jets tras haber sido seleccionado en la quinta ronda del draft de 2024. Fue una de las historias más inspiradoras de ese draft porque no tenía experiencia en el fútbol americano universitario y fue el primer jugador reclutado directamente desde la CFL, donde jugó para los Toronto Argonauts, desde que Miami eligió a Jermaine Haley en 1999.

En 29 partidos, incluidos cinco como titular, con Nueva York, Stiggers suma 35 tacleadas, dos recuperaciones de balón suelto y tres pases defendidos. También es uno de los principales jugadores de equipos especiales de los Jets.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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