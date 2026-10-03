¿Quiénes son los pilotos que salvaron al avión de FlyDubai?

El avión de FlyDubai con pasajeros israelíes que estaban en el otro avión de FlyDubai que hizo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, llegando al Aeropuerto Internacional Ben Gurión cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre del 30, 2026. (AP foto/Ohad Zwigenberg) AP

Tres días después de que miembros de la tripulación uniformados corrieran a la cabina para estabilizar el avión con destino a Israel, que transportaba a 182 personas, tras una caída en picada estremecedora, todavía no han sido identificados públicamente. FlyDubai los ha descrito únicamente como miembros de la tripulación que viajaban en el avión. No está claro por qué la aerolínea no ha dicho más.

Sin embargo, un pasajero que iba en la parte delantera del avión describió las acciones de los hombres en una entrevista con The Associated Press, en uno de los relatos más detallados hasta ahora de estos héroes aún no reconocidos.

“Este es uno de los milagros”, declaró Daniel Schlichter, quien estaba sentado en la segunda fila.

“No en todos los vuelos llevan dos pilotos extra. En este caso, los llevaron porque debían llevar el avión de regreso de Tel Aviv a Dubái, y esa es la única razón por la que estaban allí”, explicó Schlichter.

Los dos hombres reaccionaron después de que pasajeros se dieran cuenta entre gritos de lo que estaba ocurriendo en la cabina. El copiloto estaba atacando al capitán una y otra vez, y había sangre por todas partes. El capitán, aunque estaba gravemente herido, logró destrabar la puerta de la cabina.

Schlichter relató que, después de que un pasajero agarró al copiloto y lo sacó, y otros forcejearon con él para someterlo, uno de los pilotos que viajaban prácticamente se lanzó sobre el tumulto para entrar en la cabina y tomar los mandos.

“En realidad, como que saltaba por encima de los tipos que estaban controlando al terrorista, y se estiró hacia el área del piloto y empezó a tomar el control", indicó Schlichter. "Y luego el otro, el otro piloto, se sumó y cerraron la puerta porque no querían que hubiera nadie más allí”.

Schlichter, como otros, no estaba seguro de dónde habían salido los dos hombres. Pero, fuera quien fuera el primero, se movió muy rápido.

“Actuó de verdad como un héroe, tomando el control del avión y reaccionó como si entendiera exactamente lo que estaba pasando, y creo que le debemos la vida no menos que a los otros héroes que estuvieron en el vuelo”, señaló Schlichter.

Una vez que los dos entraron en la cabina y cerraron la puerta, Schlichter no tenía claro quién hizo qué adentro. Tardaron “bastantes minutos”, quizá 10 o más, para estabilizar el avión después de un descenso tan extremo que se desprendió parte de su timón.

Se emitió una llamada de auxilio mientras los hombres buscaban frenéticamente un lugar donde aterrizar.

Mientras tanto, algunos pasajeros, asustados y desconfiados, se preguntaban quiénes eran y si se podía confiar en ellos.

“Después de que lograron estabilizar el avión, en realidad no tuvieron ninguna comunicación con nosotros, y tengo que decirles que eso me preocupó”, sostuvo Schlichter.

Le inquietaba una situación aún peor: que los hombres pudieran estar “secuestrando el avión hacia quizá Irán, o no sé dónde, porque en realidad no estábamos tan lejos”.

Pero, al cabo de unos 45 minutos, contó, los pilotos anunciaron que aterrizarían en Tabuk, Arabia Saudí, y que todo iba a estar bien.

Con eso, dijo Schlichter, decidió confiar en ellos. Y resultó ser cierto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP