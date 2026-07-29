¿Quién es Pavel Durov, el millonario fundador de Telegram acusado por Rusia de apoyar el terrorismo?

ARCHIVO – El cofundador de Telegram, Pavel Durov, en un evento, el 1 de agosto de 2017 en Yakarta, Indonesia. (AP Foto/Tatan Syuflana, Archivo) AP

El miércoles, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, lo acusó de colaborar en lo que calificó como actividades terroristas . También indicó que añadiría el nombre de Durov a listas internacionales de personas buscadas.

Durov, nacido en Rusia y de 41 años, respondió a las acusaciones publicando en la cuenta oficial de Telegram en X una imagen suya levantando el dedo medio. Ha denunciado intentos anteriores del Kremlin de restringir Telegram calificándolos como un ataque a la libertad de expresión.

El caso supone una escalada de los esfuerzos del Kremlin por reforzar el control sobre internet y las comunicaciones digitales mientras se prepara para las elecciones parlamentarias de septiembre, en medio del creciente cansancio público por la guerra en Ucrania, que ya lleva 4 años, y por sus repercusiones económicas cada vez mayores.

Esto hay que saber sobre Durov, Telegram y las acusaciones en su contra:

Durov nació en Leningrado, hoy San Petersburgo, y ahora también tiene las ciudadanías de Francia, Emiratos Árabes Unidos y la nación insular caribeña de San Cristóbal y Nieves.

En 2006, a los 22 años, Durov y su hermano, Nikolai, fundaron VKontakte, la mayor red social de Rusia, similar a Facebook. Más tarde, la empresa enfrentó la presión de las autoridades tras las protestas masivas contra el Kremlin en 2011 y 2012, lo que finalmente llevó a Durov a vender su participación en VKontakte.

En 2013, él y Nikolai fundaron Telegram. En 2014, Durov salió de Rusia y se mudó a Dubái.

Durov, cuyo patrimonio neto es de 6.600 millones de dólares según Forbes, afirmó en una entrevista de 2024 con el presentador conservador Tucker Carlson que Dubái era “el mejor lugar para que una plataforma neutral como la nuestra esté si queremos asegurarnos de ser capaces de defender la privacidad de nuestros usuarios y la libertad de expresión”.

Discípulo del fitness y de la vida saludable, Durov compartió fotos de su complexión delgada y musculosa, lograda mediante un régimen diario de 300 flexiones, intensas sesiones de gimnasio y actividades al aire libre. Promueve una dieta estricta que excluye los alimentos procesados y el alcohol.

Tiene seis hijos con tres exparejas y una vez declaró que había donado esperma que engendró a 100 niños en 12 países

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo

Telegram, lanzada en 2013 por Durov y su hermano, supera los 1.000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Permite conversaciones individuales, chats grupales y grandes “canales” que permiten que las personas difundan mensajes a sus suscriptores. A diferencia de rivales como WhatsApp de Meta, los chats grupales de Telegram permiten hasta 200.000 personas, frente a un máximo de 1.024 en WhatsApp. Varios expertos han expresado su preocupación por que la desinformación se propaga con facilidad en chats grupales tan grandes.

Telegram ofrece a los usuarios cifrado de extremo a extremo para sus comunicaciones, pero es necesario activar manualmente esa opción. Solo está disponible para conversaciones individuales y no funciona en chats grupales. Eso contrasta con rivales como Signal y Facebook Messenger, donde los chats están cifrados de extremo a extremo de forma predeterminada.

Durante mucho tiempo, Telegram ha enfrentado críticas en Rusia y en Occidente por la falta de moderación de contenidos, lo que, según expertos, abre la plataforma a un posible uso para el lavado de dinero, el tráfico de drogas y el intercambio de material vinculado a la explotación sexual de menores. Las autoridades rusas y gobiernos occidentales han criticado a Telegram por negarse a compartir información sobre presuntos infractores cuando la ley lo exige.

Durov tuvo problemas en Rusia y Francia

Las autoridades rusas intentaron sin éxito bloquear Telegram entre 2018 y 2020.

Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, las autoridades rusas han tomado medidas metódicas para controlar internet. WhatsApp y Telegram han sido restringidos y muchas redes sociales, incluidas Facebook, Instagram y X, han sido prohibidas. YouTube también ha sido afectado. Vkontakte ha quedado bajo el control de empresas afines al Kremlin. Telegram ha recibido multas repetidamente por no cumplir con las regulaciones oficiales.

Aún es posible eludir algunas de las restricciones mediante el uso de servicios de redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés), pero muchos están bloqueados.

Aun cuando Telegram ha enfrentado limitaciones, el Kremlin y los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, así como otras agencias gubernamentales, todavía lo usan con regularidad.

A principios de este año, Durov anunció que las autoridades rusas abrieron una investigación penal en su contra y las acusó de fabricar pretextos para restringir el acceso a Telegram como parte de los esfuerzos por “suprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión”.

En agosto de 2024, Durov fue detenido en París en medio de acusaciones de que su plataforma estaba siendo utilizada para actividades ilícitas, incluido el tráfico de drogas y la distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Fue liberado tras cuatro días de interrogatorio bajo fianza de 5 millones de euros.

Al comentar en ese momento el arresto de Durov, el presidente ruso Vladímir Putin describió la acción de Francia como “selectiva”, al argumentar que muchos países, incluida Rusia, han expresado su preocupación por el uso de Telegram por parte de actores malintencionados para actividades dañinas, y que “todas las plataformas de este tipo son culpables de esto”.

Funcionarios del Kremlin han presentado el caso francés contra Durov como prueba del doble rasero de Occidente sobre la libertad de expresión.

Moscú ha rechazado las acusaciones occidentales de que utiliza Telegram para coordinar y reclutar personas para llevar a cabo actos de incendio provocado y sabotaje en Ucrania y en toda Europa.

Las recientes acusaciones de Rusia contra Durov conllevan cadena perpetua

El FSB acusó a la administración de Telegram de no eliminar canales presuntamente utilizados por “agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones terroristas y extremistas para preparar y coordinar actos de sabotaje y terrorismo, asesinatos masivos y ciberfraude” en Rusia.

Acusó a los servicios de seguridad ucranianos de utilizar un popular chatbot de citas en Telegram para atraer y reclutar a rusos para “actividades de sabotaje y terrorismo”. El chatbot Daivinchik o Leo-Dating tiene 13,6 millones de usuarios activos mensuales.

El FSB indicó que 46 usuarios del chatbot, de entre 12 y 22 años, han sido detenidos en toda Rusia durante el último año por agredir a agentes del orden, perpetrar incendios provocados y otros actos.

Durov podría enfrentar hasta cadena perpetua si es declarado culpable.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP