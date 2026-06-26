¿Quién es Maya Joint? Ella espera arruinar la fiesta de Serena Williams en Wimbledon

ARCHIVO - Maya Joint, de Australia, saca frente a Amanda Anisimova, de Estados Unidos, durante la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, el 28 de agosto de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger, Archivo) AP

La australiana nacida en Michigan comentó que tendrá a su entrenador de tenis, su preparador físico, su agente y... a su mamá. Puede que eso sea todo.

Joint, de 20 años, fue emparejada para enfrentar a la siete veces campeona de Wimbledon en la primera ronda y sabe que tendrá que aislarse de lo que probablemente será un estadio —posiblemente la Pista Central— lleno de aficionados que esperan ver a Williams, de 44 años, iniciar un regreso exitoso en individuales.

“Espero grandes saques y grandes derechas”, dijo Joint. “Espero peloteos más cortos, simplemente por lo fuerte que golpea la pelota. Tendré que estar muy lista para el primer par de juegos, intentar empezar bien para quizá tomarla un poco por sorpresa”.

Su récord en torneos de Grand Slam es de dos victorias y siete derrotas, con ambos triunfos en el Abierto de Estados Unidos. Mientras tanto, Williams ganó siete títulos grandes —completando en el proceso el Grand Slam de carrera— antes de que Joint naciera en 2006.

“Le tengo muchísimo respeto. Fue una de mis ídolas mientras crecía, y estoy muy emocionada de tener la oportunidad de jugar contra ella”, expresó Joint.

Como jugadora procedente de la fase previa en Flushing Meadows en 2024, Joint venció a Laura Siegemund antes de perder ante Madison Keys.

Joint señaló que el partido contra Keys en el Arthur Ashe Stadium le dio una idea de lo que viene en Wimbledon.

“Cuando vi que recibió una invitación para volver a jugar individuales, siempre hubo una parte de mí que quería vivir la experiencia de jugar contra ella”, manifestó Joint.

Ubicada en el puesto 53 del ranking, debutó en Wimbledon el año pasado y perdió en la primera ronda.

Un sorteo favorable para Serena

A Williams le pudo haber tocado cualquier jugadora de élite del circuito, pero en Joint enfrentará a una rival que ha tenido dificultades durante gran parte de 2026. En un momento dado, Joint perdió 10 partidos consecutivos antes de lograr una victoria en primera ronda en un torneo WTA 125 sobre arcilla en Croacia este mes.

La joven, que representa a Australia a través de su padre, ve una oportunidad.

“Cualquier partido se puede ganar. En mi último par de partidos he estado mucho más cerca, he estado acercándome en el marcador”, afirmó. “Serena sigue siendo una jugadora increíble, así que estoy segura de que será un partido difícil, pero también creo que tengo una oportunidad de ganar”.

Tomljanovic es optimista

Si alguien sabe lo que es enfrentar a Williams en un escenario de alta presión, esa es Ajla Tomljanovic, quien venció a Williams en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2022, en lo que entonces fue la despedida de Williams del tenis.

“Estoy emocionada. Va a ser una experiencia muy divertida para Maya”, dijo Tomljanovic el viernes en Wimbledon. “Maya puede afrontarlo sintiendo de verdad que no tiene nada que perder y muchísimo que ganar, pero al mismo tiempo está esa convicción real de que puede ganar, y está en una buena posición para ganar si juega su juego”.

Joint vio a Tomljanovic después de que se anunciara el sorteo. ¿Le pidió consejo la joven a la última mujer que venció a Williams en individuales? No.

“La vi esta mañana; no me preguntó nada, pero así es Maya”, contó. “Es bastante introvertida, pero cuanto más tiempo pasas con ella es muy peculiar, es graciosa. Es muy profesional. Le gusta mantenerse en su burbuja con su equipo”.

Aun así, Joint dijo que Tomljanovic le comentó “que puedo ganarle a cualquiera”.

‘Cualquier cosa puede pasar’

Como Williams había estado fuera durante casi cuatro años, un reportero le preguntó el viernes a Joint quién sería la favorita en el partido.

“Esa es una pregunta difícil. Trato de no pensar en lo que otras personas creen que va a pasar”, respondió. “El tenis es un deporte loco, cualquier cosa puede pasar. Todo depende de quién esté mejor ese día, así que ya veremos el martes”.

Añadió: “Quizá pueda ganarme a un par de personas”.

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FUENTE: AP