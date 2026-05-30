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Quero, Montgomery y Benintendi pegan jonrones. Medias Blancas vencen 7-1 a Tigres sin Murakami

CHICAGO (AP) — El cubano Edgar Quero, Colson Montgomery y Andrew Benintendi conectaron jonrones, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el sábado 7-1 a los Tigres de Detroit sin el toletero lesionado Munetaka Murakami.

Chase Meidroth de los Medias Blancas de Chicago anota una carrera ante los Tigres de Detroit, el sábado 30 de mayo de 2026. (AP Foto/Paul Beaty)
Chase Meidroth de los Medias Blancas de Chicago anota una carrera ante los Tigres de Detroit, el sábado 30 de mayo de 2026. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Montgomery y Benintendi también pegaron dobles, y Quero sumó un hit y un elevado de sacrificio. Los Medias Blancas lograron su cuarta victoria consecutiva y se colocaron cuatro juegos por encima de .500 por primera vez desde el 20 de septiembre de 2022.

El dominicano Wenceel Pérez conectó un jonrón solitario por los Tigres, que perdieron por vigésima vez en sus últimos 24 juegos desde el 4 de mayo.

Anthony Kay, el abridor de los Medias Blancas, permitió una carrera y seis hits en cinco entradas para acreditarse la victoria. Los relevistas Grant Taylor, Seranthony Domínguez y Trevor Richards permitieron un solo corredor en base en las últimas cuatro entradas.

Kay (5-1) terminó mayo con marca de 4-0 en seis aperturas, con efectividad de 1.67 en 32 entradas y un tercio. En este juego, el zurdo trabajó con conteos largos, al lanzar 54 de 84 pitcheos en zona de strike, antes de que Taylor lo relevara con dos corredores en base en la sexta. Taylor retiró a los siguientes tres bateadores para salir del apuro y luego ponchó a los tres en la séptima.

El dominicano Framber Valdez (2-4) abrió por Detroit permitió cuatro carreras y seis hits en 6 innings y dos tercios.

Murakami fue colocado en la lista de lesionados el sábado por una distensión de isquiotibiales de grado 2 y se espera que se pierda de cuatro a seis semanas.

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